Создатели «Черного зеркала» официально объявили, что сериал продлен на пятый сезон. В твиттере сериала опубликован первый 17-секундный тизер, который сопровождается фразой «Будущее будет еще ярче, чем когда-либо».
29 декабря на интернет-канале Netflix вышел четвертый сезон «Черного зеркала», который состоит из шести эпизодов: «USS «Каллистер», «АрхАнгел», «Крокодил», «Повесь диджея», «Металлист», «Черный музей».
The future will be brighter than ever.— Black Mirror (@blackmirror)
pic.twitter.com/slVeg3VPd7 March 5, 2018
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