Создатели «Черного зеркала» официально объявили, что сериал продлен на пятый сезон. В твиттере сериала опубликован первый 17-секундный тизер, который сопровождается фразой «Будущее будет еще ярче, чем когда-либо».

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29 декабря на интернет-канале Netflix вышел четвертый сезон «Черного зеркала», который состоит из шести эпизодов: «USS «Каллистер», «АрхАнгел», «Крокодил», «Повесь диджея», «Металлист», «Черный музей».

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