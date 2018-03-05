Создатели «Черного зеркала» официально объявили, что сериал продлен на пятый сезон. В твиттере сериала опубликован первый 17-секундный тизер, который сопровождается фразой «Будущее будет еще ярче, чем когда-либо».

29 декабря на интернет-канале Netflix вышел четвертый сезон «Черного зеркала», который состоит из шести эпизодов: «USS «Каллистер», «АрхАнгел», «Крокодил», «Повесь диджея», «Металлист», «Черный музей».

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7 — Black Mirror (@blackmirror) March 5, 2018

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