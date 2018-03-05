Ведущий Леонид Парфенов опубликовал третий выпуск своего еженедельного шоу «Парфенон» на YouTube.

В новом выпуске журналист пьет канадское пино нуар, рассказывает о Канаде, делится своими мыслями по поводу послания Владимира Путина, рассуждает о фильме «Довлатов» и о самом писателе.

В своем шоу Парфенов в непринужденной обстановке и без зазубренного сценария рассуждает об интересных ему событиях, исторических связках, людях и культурных явлениях.

19 февраля вышла первая серия "Парфенона", которая снималась московской квартире Парфенова. Второй выпуск ведущий снял в Нью-Йорке.