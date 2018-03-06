На Губернаторском балу, который традиционно проходит после церемонии вручения премии «Оскар» мужчина украл статуэтку у актрисы Фрэнсис МакДорманд, пишет Variety.

Полиция уже задержала подозреваемого, «Оскара» актрисе благополучно вернули. Кражу совершил 47-летний Терри Брайант. Ему предъявили обвинение в краже в особо крупном размере. Если же он внесет 20 тысяч долларов, то его отпустят под залог до суда.

При этом ранее Брайант сам выложил в социальные сети видео с похищенным «Оскаром», где он утверждает, что это его награда.

Во время Губернаторского бала на статуэтки победителей наносят гравировку с именем и названием награды. Когда МакДорманд вернули ее заслуженный «Оскар», она решила отметить это событие двойным чизбургером в In-N-Out.

Фрэнсис МакДорманд получила «Оскар» в категории «Лучшая актриса» за главную роль в фильме Мартина МакДонаха «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури». Актриса произнесла вдохновленную речь, которая стала одной из самых запоминающихся на церемонии.

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