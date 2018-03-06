Певица Шаде представила первую за 7 лет песню — Flower Of The Universe. Она прозвучит в фантастическом фильме режиссера Авы Дюверней «Излом времени». Об этом сообщает Pitchfork.

Моби выпустил новый альбом Everything Was Beautiful and Nothing Hurt
Далее Моби выпустил новый альбом Everything Was Beautiful and Nothing Hurt
В сети появилась неизвестная песня Эми Уайнхаус, которую она записала в 17 лет
Далее В сети появилась неизвестная песня Эми Уайнхаус, которую она записала в 17 лет

«Я никогда бы не подумала, что она скажет «да», но все равно спросила. Она оказалась доброй и щедрой. Богиня. Мы вместе начали путешествие, которое я никогда не забуду. С гордостью объявляю, что Шаде записала оригинальную песню для «Излома времени». Она называется Flower Of The Universe. И это мечта, которая стала явью», — написала Ава Дюверней в своем твиттере.

Последний релиз Шаде The Ultimate Collection вышел в 2011 году. Альбом состоял из известных песен певицы, но включал несколько новых треков. Последнюю студийную пластинку Soldier of Love певица выпустила в 2010.

«Излом времени» — экранизация популярного детского романа 1960-х годов «Трещина во времени» Мадлен Л'Энгл. В российских кинотеатрах фильм покажут 8 марта 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Правила жизни Шаде