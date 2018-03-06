Певица Шаде представила первую за 7 лет песню — Flower Of The Universe. Она прозвучит в фантастическом фильме режиссера Авы Дюверней «Излом времени». Об этом сообщает Pitchfork.

«Я никогда бы не подумала, что она скажет «да», но все равно спросила. Она оказалась доброй и щедрой. Богиня. Мы вместе начали путешествие, которое я никогда не забуду. С гордостью объявляю, что Шаде записала оригинальную песню для «Излома времени». Она называется Flower Of The Universe. И это мечта, которая стала явью», — написала Ава Дюверней в своем твиттере.

Последний релиз Шаде The Ultimate Collection вышел в 2011 году. Альбом состоял из известных песен певицы, но включал несколько новых треков. Последнюю студийную пластинку Soldier of Love певица выпустила в 2010.

«Излом времени» — экранизация популярного детского романа 1960-х годов «Трещина во времени» Мадлен Л'Энгл. В российских кинотеатрах фильм покажут 8 марта 2018 года.

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