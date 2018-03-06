2 марта в Центральном доме архитектора прошла вечеринка Esquire Heroes, посвященная выходу мартовского номера и проекту «12 апостолов». Уже второй год журнал выбирает новых героев поколения из 12 разных областей — людей, которые сегодня становятся лидерами в режиссуре и литературе, в бизнесе и технологиях, в музыке и гастрономии.

На мероприятии актер Никита Кукушкин и «апостол» 2017 года рэпер Хаски совместно исполнили песню «Черным черно», а певица Гречка спела несколько своих дебютных песен. Вечер завершил DJ-сет от креативной команды Deep Fried Friends.