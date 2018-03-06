Руководство Петербургского метрополитена запустило инстаграм-аккаунт «Эстетика петербургского метро». Проект приурочен к наступлению весны.

Как сообщает пресс-служба метрополитена, проект создан для того, чтобы «посредством высокохудожественных снимков и видеоклипов передать атмосферу подземки, являющейся одним из символов и неотъемлемой частью истории города».

Музыканты, актеры, литераторы, художники, фотографы и спортсмены, помимо участия в съемках, будут рассказывать о своих любимых станциях и делиться историями о городе.

В течение марта в инстаграме подземки будут появляться новые фотографии. За проект отвечают пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель, режиссер и блогер Александр Снитовский, продюсер Марина Иванова и другие.