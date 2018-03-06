Руководство Петербургского метрополитена запустило инстаграм-аккаунт «Эстетика петербургского метро». Проект приурочен к наступлению весны.
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Музыканты, актеры, литераторы, художники, фотографы и спортсмены, помимо участия в съемках, будут рассказывать о своих любимых станциях и делиться историями о городе.
Солистки балета Михайловского театра: Елена Трушина, Екатерина Одаренко, Анна Шаровьева, Елена Силякова, Татьяна Мильцева, Елена Сухих. Посмотрите, как прекрасно смотрятся примы на фоне мозаичного панно станции «Автово"✨ ⠀ Станция «Автово» открыта в 1955 году. Именно отсюда в сторону станции «Площадь Восстания» отправился первый поезд ленинградского метрополитена. ⠀ Оформление станции посвящено теме обороны Ленинграда: стены, люстры и знаменитые колонны украшены звездами, мечами, лавровыми и дубовыми ветвями. В нижнем вестибюле расположено то самое мозаичное панно с изображением женщины с ребенком на руках и орденскими лентами. ⠀ Приходилось ли вам вблизи рассматривать мозаику❓ ⠀ 📸 Сергей Щербаков #metro178 #metrospb #spbmetro #spbgram #piteronline #kudago #kudagospb #михайловскийтеатр #балет #балерина #russianballet #mikhailovskytheatre
Станция «Балтийская» названа в честь Балтийского вокзала. Её вестибюль пристроен восточному флигелю вокзала. ⠀ В нише над входом расположены барельефы с портретами адмиралов Федора Ушакова, Михаила Лазарева, Владимира Корнилова, Павла Нахимова и Степана Макарова. Декоративные решетки украшены якорями. На торцевой стене ― панно «1917 год», выполненное в технике флорентийской мозаики из цветных камней и мрамора, где моряки-балтийцы вместе с рабочими идут на штурм Зимнего дворца. ⠀ Стены и колонны подземного вестибюля, облицованные серо-голубым мрамором, напоминают свинцовые воды Балтийского моря. Впечатление усилится, если взглянуть на потолок, украшенный лепниной в виде наполненных ветром парусов. «Балтийская» ― одна из самых романтичных станций. ⠀ А с чем у вас ассоциируется станция метро «Балтийская»? ⠀ 📸 Анна Тукачёва #metro178 #metrospb #spbmetro #spbgram #piteronline #kudago #kudagospb #балтийская #балтийскийфлот #моряк #kapussta
В самом начале своего творческого пути Валериус, культовый петербургский художник, часто ездил в метро. Однажды он увидел в вагоне невероятно красивую рыжеволосую девушку. Локоны были такими длинными и такими яркими, а девушка так прекрасна, что художник влюбился😍 ⠀ Нет, молодые люди не познакомились. Тогда не познакомились. Но маэстро посвятил ей десятки своих работ. ⠀ Он писал возлюбленную по памяти. Прошло время. Знакомство состоялось. И пусть оно не переросло в романтические отношения, зато остались прекрасные портреты, которых могло бы не быть, если бы два человека не встретились в вагоне петербургской подземки. ⠀ А вы когда-нибудь знакомились в метро❓ Как это было❓ ⠀ 📸 Анна Тукачёва #metro178 #metrospb #spbmetro #spbgram #piteronline #kudago #kudagospb
В течение марта в инстаграме подземки будут появляться новые фотографии. За проект отвечают пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель, режиссер и блогер Александр Снитовский, продюсер Марина Иванова и другие.