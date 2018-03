Солистки балета Михайловского театра: Елена Трушина, Екатерина Одаренко, Анна Шаровьева, Елена Силякова, Татьяна Мильцева, Елена Сухих. Посмотрите, как прекрасно смотрятся примы на фоне мозаичного панно станции «Автово"✨ ⠀ Станция «Автово» открыта в 1955 году. Именно отсюда в сторону станции «Площадь Восстания» отправился первый поезд ленинградского метрополитена. ⠀ Оформление станции посвящено теме обороны Ленинграда: стены, люстры и знаменитые колонны украшены звездами, мечами, лавровыми и дубовыми ветвями. В нижнем вестибюле расположено то самое мозаичное панно с изображением женщины с ребенком на руках и орденскими лентами. ⠀ Приходилось ли вам вблизи рассматривать мозаику❓ ⠀ 📸 Сергей Щербаков #metro178 #metrospb #spbmetro #spbgram #piteronline #kudago #kudagospb #михайловскийтеатр #балет #балерина #russianballet #mikhailovskytheatre

