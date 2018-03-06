Среди них авторы материалов о деле Улюкаева , наркотиках , криминале и бездомных

1. Петр Маняхин, 19 лет, «Батенька, да вы трансформер»

Юный житель Новосибирска пишет для местного авторитетного издания Тайга.info и московского самиздата «Батенька, да вы трансформер». Маняхин интересуется жизнью во всех ее проявлениях: он пишет и про суицид, и про видеоблогеров, и про безумие в разных формах. За текст «Капитализм чистой воды» о конфликте вокруг Телецкого озера молодой журналист получил премию «Редколлегия». Если ему удастся сохранить такое внимание к деталям и любознательность, через несколько лет он вполне может стать конкурентом, например, Олеси Герасименко или Ильи Азара.

«В большинстве своем туристическая инфраструктура на севере Телецкого — это та же Турция с русскими людьми, только «nothing inclusive»: за баню, экскурсии по озеру и даже за то, чтобы добраться на попутке, за рулем которой хозяин твоего гостевого дома, нужно платить. Если бы в 1878 году граф Николай Игнатьев не подписал Сан-Стефанский мирный договор, а русские войска взяли бы Константинополь, побережье Антальи выглядело бы примерно так же: по берегам валяется мусор, его едят коровы, одни люди наливают полторашки, а другие их пьют, и все вместе катаются на катерах»

Читать полностью: Капитализм чистой воды

2. Сергей Горяшко, 24 года, «Русская служба Би-би-си»

Выпускник Высшей школы экономики около года назад покинул родную газету «Коммерсант» и присоединился к редакции «Русской службы Би-би-си», которая, судя по непрекращающимся журналистским трансферам, возможно станет самой сильной командой среди российских СМИ. Горяшко продолжает развиваться как политический журналист: он вместе с коллегами разузнал подробности дела бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Допрос таинственного генерала ФСБ Олега Феоктистова шел в закрытом режиме, но Горяшко сумел узнать, о чем говорил главный свидетель обвинения:

«Саму же сумку с деньгами Феоктистов положил «под елку» у президентского подъезда «Роснефти», в заранее оговоренное место. По его воспоминаниям, которыми он поделился в суде, после приезда Улюкаева их разговор с Сечиным занял две-три минуты. Затем бывший министр «довольно-таки бодро» взял сумку: «Открыл багажник, положил ее в багажник».

После этого Улюкаев и Сечин проследовали в офис «Роснефти», где провели 15−20 минут. Затем министр сел в машину, которую у выезда остановили сотрудники ФСБ».

Читать полностью: Тайный инвестор: как Феоктистов нашел $2 млн для Улюкаева

3. Мария Борзунова, 23 года, телеканал «Дождь»

Судебный корреспондент телеканала «Дождь», занимавшаяся делом режиссера Олега Сенцова и «Боевой организации русских националистов», обратила на себя внимание людей, далеких от политики, после репортажа о наркотиках. Борзунова подробно рассказала о рейдах полиции по московским клубам, подброшенных пакетиках с белым веществом, сроках, сломанных судьбах и отдельно — о правах гражданина при общении с правоохранительными органами. В России, где почти все новости так или иначе касаются судов и полиции, не следить за материалами Борзуновой нельзя.

«Дело в том, что за разное количество наркотиков грозит и разная ответственность. У МВД есть специальная таблица. В ней показано, за какое количество вещества светит административная и уголовная ответственность. Например, если у вас с собой полграмма кокаина, то максимум, что вас ждет — 15 суток ареста. А вот если всего на одну десятую грамма больше — то уже до трех лет тюрьмы. Но есть и еще одна проблема.

Проще говоря, если у вас отдельно грамм кокаина, то и оцениваться он будет как грамм кокаина. А вот если этот грамм смешан с килограммом муки, то судить вас уже будут за килограмм наркотиков».

Читать полностью: Операция «Мак-2017″: как случайным людям подбрасывают наркотики и ломают их судьбы «для отчетности»

4. Максим Литаврин, 22 года, «Медиазона»

Воспитанник МБХ-Медиа Литаврин недавно перешел на работу в «Медиазону», что, в общем, логично — интерес к судам, правовым темам и общему беспределу рано или поздно приводит пишущих журналистов в главное издание, которое следит за этой темой. Читателям «Медиазоны» молодой человек рассказал о показательном конфликте омского бизнесмена с ФСБ , историю о советском хоккеисте, пятикратном чемпионе мира Викторе Якушеве , который умер в забвении при странных обстоятельствах, — друзья спортсмена предполагают, что его могли избить сотрудники правоохранительных органов, и биографию школьника Михаила Галяшкина, которого судили на распыленный перцовый газ на уличной акции 12 июня:

— Нет, таких не было. Во время митинга я наблюдал множество насилия по отношению к простым гражданам со стороны представителей власти. Когда это произошло рядом со мной, я поступил импульсивно и распылил содержимое баллончика в лицо одному из них — как выяснилось позже, это был омоновец.

Обвиняемый рассказал, что всегда носил с собой перцовый баллончик после того, что в детстве на него напала собака. Раньше, говорил он, ему не приходилось применять его против людей.

Читать полностью: « Столкновение одуванчика с самосвалом». Что надо знать о деле Михаила Галяшкина — школьника, распылившего перцовый газ на акции 12 июня

5. Таисия Бекбулатова, 26 лет, «Медуза»

В «Медузе» специальный корреспондент Таисия Бекбулатова отвечает за внутреннюю политику. В декабре она подробно разобрала, как в России работает институт лоббистов : формально его не существует, но на деле услуги людей, которые помогают решать вопросы между бизнесом и государством, очень популярны. Кроме того, Бекбулатова рассказала подробности биографии вице-премьера Сергея Приходько, героя расследования Алексея Навального и теневого лидера российской внешней политики.

Собеседник «Медузы», участвовавший в заграничных поездках совместно с Сергеем Приходько, рассказывает, что у того в номере всегда было «волшебное средство от похмелья». «То есть если они [члены делегации] приезжали под утро бухие в отель, они шли к Приходько, и через 30 минут выходили трезвые. Сам видел», — уверяет он, добавляя, что у «мидовских» этого поколения общая любовь к крепким напиткам.

Читать полностью: Аппаратный волк, конкурент Лаврова. Герой расследования Навального Сергей Приходько возглавляет аппарат правительства. Кто он такой?

6. Анна Карпова, 27 лет, «Сноб»

Клинический психолог по образованию Карпова несколько лет работает в «Снобе» и помимо разговоров с экспертами, которые составляют основу материалов издания, иногда выпускает лонгриды. Если в чем-то нужно долго копаться, сопоставлять слова и факты, дозваниваться и по несколько раз задавать одни и те же вопросы, как на допросе, — это к Карповой. Так она описала бунт в колонии в Копейске , рассказала историю о рабстве в современном мире и провела расследование о небоевых потерях в элитной танковой дивизии.

«Кононов, Фомкин и Степанюк, согласно документам, погибли при одинаковых условиях: отравление выхлопными газами. Эксперты утверждают, что к моменту исследования тел прошло «не менее 6 и не более 14 часов». Однако описания трупных пятен и температуры тел погибших не соответствуют этому времени.

При этом признаков насилия — побоев, которые могли иметь место до смерти или стать их причиной, — согласно документам и фотографиям при вскрытии, нет ни у одного из погибших. Но и это не исключает того факта, что врачи могли вписать в документы то, что желали выдать за действительность».

Читать полностью: Небоевые потери». От чего умирают солдаты элитной российской дивизии

7. Иван Чесноков, 24 года, фрилансер

Ныне фрилансер, базирующийся в Санкт-Петербурге, Иван Чесноков успел поработать в «Новой газете», «Йоде», ТАССе и «Таких делах». Он выбирает темы, связанные с людьми, и через них рассказывает истории. В марте в Esquire вышел материал Чеснокова о семье Королей — единственных жителях отдаленного острова Святой Елены, а его текст на openDemocracy об уральском моногороде Карабаш, «самом грязном месте на земле», был номинирован на премию «Редколлегия». В настоящее время Чесноков готовит большую мультимедийную историю для The New York Times о закрытом городе Лесной, где в советское время изготавливали атомные бомбы и откуда вышли многие спортсмены — чемпионы мира и победители Олимпиад.

На горе около завода перестали расти деревья, а земля стала черной. Гора стала называться «лысой». Местность вокруг предприятия стала похожа на постапокалиптический пейзаж — с погибшими растениями, рыжей (из-за избытка меди и других веществ) рекой и загрязненным заводским прудом. Вся рыба умерла, а карабашцы перестали слышать, как поют около завода птицы. На «лысой» горе поставили крест, а ниже написали большими белыми буквами —"Спаси и сохрани".

Читать полностью: Как живут в городе, который называют самым грязным местом на земле

8. Адэль Мифтахова, 25 лет, блогер

Звезда российской бьюти-журналистики Адэль Мифтахова по образованию петрофизик и занимается научными исследованиями, а в свободное время ведет телеграм-канал об уходе за кожей, на который подписаны больше 40 тысяч человек. Как увлажнять жирную кожу, что делать с обезвоженной, откуда берутся воспаления — это все к Мифтаховой. Она написала тексты, кажется, во все российские издания, которые хотя бы иногда пишут о красоте, и многие ее читатели уже отказались от мыла, тоников со спиртом и скрабов в пользу средств с кислотами. Но вопросов, в которых хочется попросить Мифтахову разобраться с научной точки зрения, меньше пока не стало.

Я много раз писала о том, что эфирные масла в косметике — это довольно сильные аллергены, и если у вас чувствительная кожа, то их лучше избегать.

Вот тут по ссылке пишут, что большинство распространенных эфирных масел (а если точнее, 79 по данным за 2015 год) в какой-то момент вызвали у кого-то аллергию. Здесь и всеми любимое масло чайного дерева, и лаванды, и розовое. Но при этом те же самые масла (ромашки, например) могут успокаивать кожу, если она раздражена по другим причинам и если аллергии на масла нет.

Читать больше: Telegram

9. Александра Кокшарова, 23 года, «Такие дела»

Выпускница Высшей школы экономики и корреспондент «Таких дел» занимается сложными темами, ради которых это издание и было создано: Кокшарова пишет об инвалидах, людях с психическими расстройствами, об экологии и насилии, достойно продолжая традиция Гиляровского. Недавно спецпроект издания о бездомных, соавтором которого была Александра, был номинирован на World Press Photo Digital Storytelling Contest.

«Лиля вышла замуж, родила двух детей, но это было в другой жизни, про которую она никому никогда не рассказывала. Муж часто бил ее. Лиля терпела до последнего, потому что идти ей было некуда. Но однажды она не выдержала, собрала вещи и закрыла за собой дверь.

Лиля оказалась на улице, потому что идти ей было некуда. Никаких родственников, друзей или знакомых, которые могли бы ее приютить, у нее не было».

Читать полностью: «жили | были: пять историй реальных людей »

10. Кирилл Руков, 23 года, The Village

Кирилл Руков, как и многие его коллеги, несмотря на юный возраст успел поработать уже с несколькими изданиями. Сейчас он специальный корреспондент издания The Village и занимается традиционными «городскими» темами. Недавно у него вышел большой текст о назревающем в Москве мусорном кризисе — столица окружена свалками, площадь которых составляет 15 квадратных километров. Журналисту удалось подробно изучить тему и представить читателям интерактивный материал, который заставляет задуматься о том, что мы потребляем и как.

По словам собеседника The Village в мусорном бизнесе, контроль над многими свалками в области до сих пор сохраняют местные ОПГ (организованные преступные группировки). Они же, наряду с операторами по вывозу, остаются и главными лоббистами новых «территориальных схем» в России: «Решения политиков по закрытию или незакрытию многих свалок — это на самом деле просто поверхность их взаимоотношений с местными ОПГ, и что там в реальности происходит, мы можем только догадываться», — заключает источник.