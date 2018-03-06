Голливудский режиссер Спайком Джонзом снял для Apple рекламу «умной» колонки HomePod. Его главной героиней стала британская исполнительница FKA Twigs.

По сюжету ролика FKA Twigs возвращается домой после работы и просит колонку включить музыку. Homepod «выбирает» трек Андерсона Пака Til Itʼs Over. Певица начинает танцевать, и неожиданно пространство вокруг нее начинает стремительно меняться.

Для телевидения компания выпустит 60-секундную версию видео, полная 4-минутная версия опубликована в интернете, пишет AdWeek.

Спайк Джонз — режиссер фильмов «Быть Джоном Малковичем», «Адаптация» и «Она». В последнем действие фильма строится вокруг романа главного героя с операционной системой. Кроме того, Джонс снял знаменитую рекламу Kenzo с Маргарет Куэлли, а также работает с многими музыкантами. FKA Twigs, которая в своем творчестве тоже обращается к сюрреальным образам, ранее посотрудничала с Google, представив клип #throughglass , где она танцует в «умных» очках.

Продажи беспроводной колонки Apple начались в феврале. В колонке установлено семь динамиков, которые могут проигрывать музыку с Apple Music. В устройство также встроен голосовой помощник Siri. В середине февраля покупатели HomePod начали жаловаться, что новое устройство от Apple портит мебель, оставляя белые круги на поверхности.