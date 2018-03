Объединение художников MoMAR вторглось в зал Джексона Поллока в Нью-Йоркском музее современного искусства и открыло там свою выставку дополненной реальности «Привет, мы из интернета» (Hello, we’re from the internet).

По информации Motherboard, художники осуществили свой проект без разрешения руководства музея. Своими действиями участники MoMAR выступили против элитарности и эксклюзивности, которые можно обнаружить в арт-среде. Для выставки «Привет, мы из интернета» восемь художников выставили свои работы, которые с помощью AR-технологий накладывались на картины Джексона Поллока. Чтобы увидеть, как «оживает» то или иное полотно, необходимо было скачать приложение MoMAR и взглянуть на картины через смартфон.



«Наша главная идея — демократизация открытых пространств. То, что они открыты для широкой публики, немного иронично, потому что по‑прежнему существует элита, которая определяет, что должно быть открыто для общественности," - объяснил один из художников Данджан Пита.

Художники успешно загрузили приложение в Google Play, но в App Store возникли проблемы, поэтому участники арт-объединения принесли с собой несколько запасных смартфонов, чтобы дать их на время зрителям.

По словам художников, охранники не препятствовали такой AR-интервенции, а от руководства музея никаких претензий не поступало.