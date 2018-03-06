Объединение художников MoMAR вторглось в зал Джексона Поллока в Нью-Йоркском музее современного искусства и открыло там свою выставку дополненной реальности «Привет, мы из интернета» (Hello, we’re from the internet).

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По информации Motherboard, художники осуществили свой проект без разрешения руководства музея. Своими действиями участники MoMAR выступили против элитарности и эксклюзивности, которые можно обнаружить в арт-среде. Для выставки «Привет, мы из интернета» восемь художников выставили свои работы, которые с помощью AR-технологий накладывались на картины Джексона Поллока. Чтобы увидеть, как «оживает» то или иное полотно, необходимо было скачать приложение MoMAR и взглянуть на картины через смартфон.

«Наша главная идея — демократизация открытых пространств. То, что они открыты для широкой публики, немного иронично, потому что по‑прежнему существует элита, которая определяет, что должно быть открыто для общественности," - объяснил один из художников Данджан Пита.

Художники успешно загрузили приложение в Google Play, но в App Store возникли проблемы, поэтому участники арт-объединения принесли с собой несколько запасных смартфонов, чтобы дать их на время зрителям.

По словам художников, охранники не препятствовали такой AR-интервенции, а от руководства музея никаких претензий не поступало.