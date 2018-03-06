Режиссер «Зови меня своим именем» Лука Гуаданьино подтвердил информацию о готовящихся съемках продолжения фильма и рассказал новые подробности. По его словам, герои картины отправятся в путешествие, пишет i-D.

Cъемки сиквела начнутся, когда Тимоти Шаламе (Элио), которому сейчас 22 года, исполнится 25 лет, как и его герою. Фильм также затронет тему эпидемии ВИЧ, поскольку действие романа Андре Акимана, по которому снят «Зови меня своим именем», происходит в разгар эпидемии.

«Я уже начал работать над сюжетом вместе с Андре Акиманом, это будет через пять или шесть лет после событий первого фильма. Это будет новый фильм, в другой тональности», — рассказал режиссер в интервью USA Today. Продолжение «Зови меня своим именем» уже сравнили с трилогией Ричарда Линклейтера, которая начинается с фильма «Перед рассветом».

«Я думаю, что Элио (Тимоти Шаламе) станет синефилом и будет смотреть в кинотеатре фильм Поля Веккиали Once More. Он вышел в 1988 году и рассказывает о мужчине, который ушел от жены и влюбился в другого мужчину. Это первый французский фильм, который затрагивает проблему СПИДа. Такой могла бы быть открывающая сцена [в сиквеле]", — заявил ранее режиссер.

По словам Гуаданьино, если «Зови меня своим именем» — это история о взрослении подростка и его становлении, то вторая часть будет о поиске им своего места в мире. «Чего он хочет? Какой след оставил в нем тот сильный эмоциональный удар, который сделал его тем, кто он есть?», — отметил Гуаданьино.

Главные роли в фильме исполнили Арми Хаммер и Тимоти Шаламе. «Зови меня своим именем» получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.