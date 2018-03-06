Zasport

Компания ZASPORT представила экипировку российских спортсменов для выступления на Паралимпийских играх в Пхенчхане, которые стартуют 9 марта. В комплекты вошли куртки, парки, горнолыжные брюки, спортивные костюмы, свитшоты, кроссовки и другие элементы гардероба в синем, бежевом и сером цветах.

Zasport

Согласно требованиям Международного олимпийского комитета на экипировке отсутствует государственная символика.

Zasport

На Паралимпийских играх в Пхенчхане российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.