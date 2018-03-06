Парламентский корреспондент Русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова рассказала о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого.

Рустамова сообщила, что инцидент произошел 24 марта 2017 года, когда она пришла к Слуцкому, чтобы взять комментарий о визите в Россию кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. До этого случая депутат и журналистка были знакомы около двух лет, с тех пор как она начала работать парламентским корреспондентом. Комментарий записывался на диктофон и, по словам Рустамовой, депутат это знал. При этом журналистка предупредила его, что разговор «будет вестись не под запись» — то есть ответы политика не будут цитироваться от его имени.

Через какое-то время Слуцкий перестал отвечать на вопросы о визите Ле Пен и сменил тему разговора. «Зайчутка, может, тебе бросить на […] это «Би-би-си»? Я тебя возьму куда-нибудь», — сказал он. Когда корреспондент подчеркнула, что у нее есть молодой человек, за которого она собирается выйти замуж, политик сказал: «Отлично, будешь его жена и моя любовница».

Рустамова рассказала, что в конце разговора Слуцкий приблизился к ней, «провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх» и отошел. Журналистка добавила, что произошедшее шокировало ее. «Я не понимала, что произошло. Это было очень резко. Я начала заикаться, булькать, у меня было оцепеневшее состояние. Я промямлила, что я больше к вам не приду, вы распускаете руки», — призналась Рустамова. По ее словам, Слуцкий не согласился с тем, что он «распускает руки».

Я руки не распускаю, ну так, если только чуть-чуть. Распускать руки — это некрасивое выражение

После произошедшего Рустамова рассказала о домогательствах со стороны Слуцкого коллегам из парламентского пула, своему молодому человеку и начальству. Все они подтвердили «Би-би-си» эту информацию.

22 февраля телеканал «Дождь» сообщил со ссылкой на трех журналисток, что глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий регулярно пристает к журналисткам парламентского пула. Фарида Рустамова была среди числа журналисток, анонимно рассказавших об этом. Публично сообщили о домогательствах Слуцкого заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук. Депутат обвинения категорически отрицает и называет их «бредом».

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