Федеральный суд постановил конфисковать у обвиняемого в мошенничестве предпринимателя Мартина Шкрели редкий альбом Once Upon A Time in Shaolin группы Wu-Tang Clan, выпущенный в единственном экземпляре, пишет The New York Times. Бизнесмен купил эксклюзивную пластинку в 2015 году на аукционе за 2 миллиона долларов.

Шкрели признали виновным в мошенничестве с ценными бумагами в августе 2017 года. Суд обязал предпринимателя выплатить штраф в размере 7,36 миллиона долларов. Среди активов у Шкрели также есть картина Пабло Пикассо и неизданный альбом Tha Carter V Лила Уэйна, которые тоже должны изъять по решению федерального суда.

В сентябре 2017-го Шкрели пытался продать Once Upon a Time in Shaolin на eBay, но сделка так и не состоялась. В этом же месяце бизнесмена отправили в тюрьму — его взяли под стражу после того, как он пообещал заплатить 5 тысяч долларов тому, кто «выдернет прядь волос» у Хиллари Клинтон.

В 2016 году Шкрели включал отрывки из альбома Once Upon a Time in Shaolin в видеотрансляции.

Шкрели получил неофициальное прозвище «самого ненавистного человека в США» после того, как приобрел права на лекарство, которое назначают ВИЧ-инфицированным, и поднял цены на него на 5000%.