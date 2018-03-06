Федеральный суд постановил конфисковать у обвиняемого в мошенничестве предпринимателя Мартина Шкрели редкий альбом Once Upon A Time in Shaolin группы Wu-Tang Clan, выпущенный в единственном экземпляре,
Шкрели признали виновным в мошенничестве с ценными бумагами в августе 2017 года. Суд обязал предпринимателя выплатить штраф в размере 7,36 миллиона долларов. Среди активов у Шкрели также есть картина Пабло Пикассо и неизданный альбом Tha Carter V Лила Уэйна, которые тоже должны изъять по решению федерального суда.
В сентябре 2017-го Шкрели
В 2016 году Шкрели включал отрывки из альбома Once Upon a Time in Shaolin в видеотрансляции.
Шкрели получил неофициальное прозвище «самого ненавистного человека в США» после того, как приобрел права на лекарство, которое назначают ВИЧ-инфицированным, и поднял цены на него на 5000%.