Диана Лейгерман родилась в Ташкенте, а в конце 90-х, когда ей было 11 лет, переехала семьей в США. Сейчас она преподает литературу школьникам в Филадельфии и на практике разбирается, что же хотел сказать автор. Осенью старшеклассники 17−18 лет читают роман-антиутопию Оруэлла «1984». Прежде чем приступить к этому произведению, Диана проводит в классе психологический эксперимент: до конца октября она превращается в диктатора, устанавливает на занятиях тоталитарный режим, а ученикам говорит, что это для их же блага.

Диана объясняет подросткам, что школьная администрация ввела систему по борьбе с «синдромом старшеклассника», которая якобы применяется во многих школах по всей стране и показывает отличные результаты. Основные симптомы этой «болезни»: частые опоздания и пропуски, плохая работа в классе, невдумчивое чтение. Для правдоподобности Диана показывает презентацию с выдуманной статистикой, объясняет правила новой системы занятий и развешивает в классе плакаты с мотивирующими цитатами.



«Я напоминала им, что нужно «доверять процессу» и не верить сверстникам».

Условия достаточно просты: нельзя делать ничего, что преподавателю может показаться «неправильным», а «правильные» дела поощряются баллами. Прежде чем что-то сделать, ученик должен спросить разрешения. Если кто-то забыл дома канцелярские принадлежности, то нельзя просто шепотом спросить соседа о лишней ручке — сперва нужно поднять руку и уточнить у учителя, можно ли обратиться к однокласснику. Чтобы получить дополнительные баллы, ребята могут «стучать» друг на друга. Диана вешает в классе «Папку правды», в которую можно положить записку о «неправильном» поведении одного из учеников.

Учитель просит участников программы не спрашивать ничего у других и никому не верить. В опыте участвуют другие учителя и школьная администрация. Они подыгрывают Диане, так что все выглядит правдоподобно.

Диана проводила эксперимент много раз, и каждый год результаты не сильно отличались. В последний же раз система дала сбой: предсказуемо себя повели не так много учеников. Большинство старшеклассников устроили бунт. Уже на второй день «игры» они выступили против преподавателя, начали жаловаться в администрацию, писать письма и создавать протестные плакаты.

«Они топали ногами в коридорах, отказываясь делать, что им говорят»

Ученики начали говорить о диктаторе вслух, чтобы остановить его. Им решил помочь президент школьного совета, у которого Диана даже не ведет занятия. Он потребовал отменить «программу» и сказал, что это «просто напросто фашизм или даже хуже».

Диана в итоге договорилась с президентом школьного совета, объяснила ему все и «заставила» публично «уйти в отставку». Даже после этого ученики не отступили. Эксперимент пришлось завершить на несколько дней раньше. Впервые ученики «победили».

«Они начали сопротивляться только сильнее. Они стали бдительнее, организованнее. Они нашли нового лидера. Они были более чем подготовлены к битве. Они знали, что победят количеством».

Диана опубликовала историю в твиттере. Пост собрал больше восьми тысяч ретвитов и 15 тысяч лайков. Некоторые назвали школьников слабыми и обезумевшими, но Диана считает, что к этому нужно относиться проще. По словам учителя, такая «игра» позволяет школьникам ощутить текст Оруэлла, понять его на собственном опыте, лучше разобраться в мире, в котором живет главный герой.

Она постоянно обсуждает эксперимент с учениками. Большинство из тех, кто не сопротивляется и следует правилам — отличники, которым «нечего терять», ведь они и так не нарушают правил. Подростки, которые участвовали в последнем эксперименте, сказали Диане, что в будущем не позволят кому-либо манипулировать собой.

«Мои студенты не сдались и не подчинились. Они боролись за свои права. Они победили».

Диана сравнила своих учеников с 18-летней Эммой Гонсалез, которая выжила при стрельбе во Флориде и теперь призывает властей пересмотреть законы о ношении оружия. Она считает, что взрослые могут многому научиться у этого поколения, ведь подростки энергичны, одухотворены и решительны.