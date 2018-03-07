Компания Marvel выпустила первый полноценный трейлер второго сезона сериала «Легион».

Главный герой шоу — Дэвид Хэллер, сын профессора Ксавье, мутант с суперсилами, страдающий синдромом множественной личности. Шоу основано на комиксах Marvel, персонажа создали писатель Крис Клермонт и художник Билл Сенкевич.

Режиссер сериала — Ной Хоули («Фарго»). Главные роли исполнили Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон»), Рейчел Келлер («Фарго») и Обри Плаза («Парки и зоны отдыха»).

В одном из тизеров ко второму сезону героиня Обри Плазы говорит, что не стоит верить увиденному в первом сезоне, потому что Дэвид Хэллер — отражение зрителя.