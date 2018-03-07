Парламентский корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, рассказавшая о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого, написала на своей странице в фейсбуке, что у политика есть могущественные друзья.

Мне никто не звонил и не угрожал, но, предавая эту историю огласке, я боюсь за свою безопасность

По словам журналистки, о назначении Слуцкого главой комитета Госдумы по международным делам лидер ЛДПР Владимир Жириновский лично просил президента Владимира Путина. Кроме того, Рустамова отметила, что Слуцкий показывал ей фотографии с главой МИД России Сергеем Лавровым, князем Монако Альбером II и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Слуцкий также тесно связан с РПЦ и с людьми из столичного стройкомплекса», — добавила журналистка.

Ранее о домогательствах Слуцкого публично сообщили заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук.

Рустамова считает, что «эта ситуация будет спущена на тормозах и Слуцкому ничего за это не будет», но при этом она выразила надежду, что после этого случая журналисты станут меньше страдать от харассмента. Корреспондент также поблагодарила «Би-би-си» за поддержку и защиту.

Как сообщает «Ведомости», председатель Государственной думы России Вячеслав Володин отметил, что обвинения в адрес Слуцкого будут рассматривать исходя из презумпции невиновности. По мнению Володина, слова журналисток о харассменте со стороны депутата напоминают провокацию в разгар избирательной кампании. «Обидел — извинись, спровоцировал — ответь», — пришел к выводу политик.

«Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу», — заявил Володин одной из журналисток парламентского пула, когда поздравлял представительниц прессы с 8 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

1. «Будешь его жена и моя любовница». О домогательствах Cлуцкого рассказала корреспондент «Би-би-си»

2. Депутата Леонида Слуцкого обвинили в домогательствах. Оксана Пушкина намерена вписать харассмент в закон