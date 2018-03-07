Парламентский корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова, рассказавшая о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого,
Мне никто не звонил и не угрожал, но, предавая эту историю огласке, я боюсь за свою безопасность
По словам журналистки, о назначении Слуцкого главой комитета Госдумы по международным делам лидер ЛДПР Владимир Жириновский лично просил президента Владимира Путина. Кроме того, Рустамова отметила, что Слуцкий показывал ей фотографии с главой МИД России Сергеем Лавровым, князем Монако Альбером II и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Слуцкий также тесно связан с РПЦ и с людьми из столичного стройкомплекса», — добавила журналистка.
Ранее о домогательствах Слуцкого публично сообщили заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук.
Рустамова считает, что «эта ситуация будет спущена на тормозах и Слуцкому ничего за это не будет», но при этом она выразила надежду, что после этого случая журналисты станут меньше страдать от харассмента. Корреспондент также поблагодарила «Би-би-си» за поддержку и защиту.
Как
«Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу», — заявил Володин одной из журналисток парламентского пула, когда поздравлял представительниц прессы с 8 марта.
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