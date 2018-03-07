Группа «Ленинград» выпустила клип «Не Париж». Главные роли исполнили актеры Юлия Александрова и Сергей Бурунов.

В 7-минутном видео рассказывается о жизни домохозяйки со сверхспособностями (Юлия Александрова): в перерывах между домашними делами героиня облачается в обтягивающий костюм и сражается с многочисленными врагами и даже останавливает метеорит. Ее муж (Сергей Бурунов) в этом время играет в видеоигры и смотрит телевизор.

Когда герой Бурунова видит новость о метеорите, то замечает, что это просто выдумка журналистов, которые хотят напугать людей перед выборами.

Клип снял Павел Сидоров. Он также написал сценарий вместе с Федором Каном.