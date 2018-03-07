Mark McMahon / Getty Images

В наше время, когда экономить на своем здоровье и красоте непозволительно, тренер — незаменимый человек. Наставник, который будет следить за достижениями и питанием, мотивировать, а в нужный момент отработает как неплохой психотерапевт. Такая вот нелегкая работа.

Каждый год из спортивных ВУЗов и курсов выпускаются тысячи студентов. Казалось бы, рынок пресыщен, но компетентных специалистов — единицы. Далеко не все заканчивают с отличием: есть и те, кто не отличит трапециевидную мышцу от грушевидной, не смотря на то, что одна находится в верхней части спины, вторая — в ягодицах. Многие спортклубы закрывают на это глаза, им важнее презентабельный внешний вид и умение продавать услуги, поэтому риск нарваться на некомпетентного тренера велик.

Чтобы минимизировать его, Esquire совместно с X-Fit составил краткую инструкцию, как выбрать подходящего специалиста.

«Тренер Картер»

Тренер, который, едва вы оплатили персональные занятия, тут же загоняет вас под штангу. Базовые упражнения с предельными весами, максимальная нагрузка, бег — он тренирует так, словно это курс подготовки морпехов. Жаловаться такому специалисту бесполезно, скорее всего, Картер лишь отчеканит: «Никаких поблажек! Еще три подхода!» Вам повезет, если обойдетесь без травм, ведь дело легко может закончиться протрузиями в позвоночнике.

Чтобы избежать таких ошибок и не попасть в лапы тирана, Оксана Маркова, эксперт направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов X-Fit, рассказала нам, как должны проходить вводные занятия:

«Занятие начинается с выявления тренировочных потребностей и целей. Далее тренер выстраивает цепочку из советов и предложений по решению задач. Направляет на фитнес-тестирование, узнает предпочтения и вкусы, чтобы выстроить максимально комфортный и интересный фитнес-процесс.

Физическая нагрузка на первой тренировке дается небольшая. Чтобы клиент смог ее выполнить и получить позитивный двигательный опыт.»

«Мачо»

Его больше беспокоит, как он получается на селфи, чем ваши кульбиты на тренажерах. Такой тренер постоянно отвлекается на переписки в мессенджерах, а если вы представительница прекрасного пола, не упустит случая отпустить комплименты, пофлиртовать и в особо тяжелых случаях — подержаться за талию или бедра. От такого наставника дисциплины и такта не ждите.

«За некорректное поведение с членом клуба могут и уволить, — комментирует Александра Колчева, эксперт направления водных программ федеральной сети фитнес клубов X-Fit. — И пользоваться мобильным телефоном по время персональных тренировок тренеру запрещено. Исключение могут составлять определенные ситуации, о которых тренер должен поставить в известность члена клуба».

Mark McMahon / Getty Images

«Перспективный новичок»

Это внимательный, добрый, продвинутый и молодой тренер. Выпускник престижного тренерского ВУЗа, он прекрасно владеет теорией, но ему недостает практики и опыта: если после «Картера» у вас появились протрузии, не факт, что «новичок» сможет правильно с ними работать. Давать такому специалисту «проблемных» клиентов — не самая лучшая идея, и это полностью зона ответственности руководства клуба.

«Опыт работы — это тоже один из основных критериев. Чем он больше, тем лучше. Но бывают и исключения, когда мы берем сотрудников без опыта. Чаще всего это выпускники высших спортивных заведений, в которых им закладывают хорошую базу знаний. К таким новичкам мы прикрепляем кураторов и постепенно выводим на нужный уровень. Как показала практика, такие сотрудники в дальнейшем дают очень высокие результаты, так как имеют очень сильную мотивацию к развитию», — рассказала Александра Колчева.

Аттестация в X-Fit проходит два раза в год — летом и осенью. Аттестация в июне считается промежуточной, и в ней рассматривают только тех сотрудников, которые показывают высокие результаты. Основную аттестацию из 32 показателей каждый тренер X-Fit проходит в ноябре. По результатам специалиста могут повысить в категории или оставить в своей действующей квалификации.

«Анатомия, биомеханика, физиология и биохимия мышечной деятельности, функциональная анатомия — это то, что касается базовых дисциплин. Учитываются знания по дисциплинам, перечисленным выше, хорошая физическая форма и техническое выполнение упражнений на высшем уровне, умение учить людей, хорошие коммуникативные и сервисные навыки, способность мотивировать людей и любовь к своему делу» — говорит Оксана Маркова, X-Fit.

«Хороший человек»

Такой тренер выглядит совсем не спортивно и при случае оптимистично шутит: «Хорошего человека должно быть много!» Понятно, что инструкторы по пилатесу, групповым программам и бодибилдингу не будут выглядеть одинаково — специфика тренировок разная. Один будет гибким, второй поджарым, третий накаченным. Но, все равно, тренер — мотиватор. Глядя на него, должно хотеться стать лучше, сильнее, быстрее. Ученик, превзошедший своего учителя, — это песня не из этой оперы.

«Внешний вид для работника фитнес индустрии — это визитная карточка. В нашей профессии «встречают по одежке». Если тренер не обладает определенными физическими качествами, и его внешний вид не может привлечь наших членов клуба на тренировку, то он не сможет работать в нашей сети. Хороший специалист — в первую очередь внешний мотиватор» — прокомментировала Александра Колчева.