В сети появился первый трейлер фильма «Чайка» по мотивам пьесы Антона Павловича Чехова.

Фильм снял режиссер Майкл Майер, сценарий написал драматург Стивен Карам. В мировой прокат картина выйдет 11 мая. Покажут ли в России этот фильм, пока неизвестно.

Роль Нины исполнила трехкратная номинантка на премию «Оскар» Сирша Ронан («Леди Берд», «Бруклин», «Искупление»), Ирину Аркадину сыграла Аннетт Бенинг («Марс атакует!»), Машу — Элизабет Мосс («Рассказ служанки»). Бориса Тригорина играет Кори Столл («Светская жизнь»).

Это уже вторая голливудская экранизация «Чайки». Прошлую киноадаптацию снял Сидни Люмет в 1968 году.