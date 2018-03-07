Компания Coca-Cola намерена выпускать алкогольную продукцию, сообщает газета Financial Times.

Компания планирует производить в Японии слабоалкогольный напиток под названием «тюхай». Сейчас этот напиток выпускают разные японские компании, а его доля на рынке с каждым годом возрастает на 5−25%. О планах начать продавать алкоголь ранее заявлял глава японского подразделения Coca-Cola Хорхе Гардуньо. По его словам, выпуск алкогольной продукции «станет экспериментом» для компании.

За последние годы производители газированных напитков столкнулись с сокращением продаж, поскольку во всем мире люди стали меньше употреблять продукцию, содержащую сахар. По итогам 2017 года Coca-Cola начала снижать содержание сахара в своей продукции, а также стала больше обращать внимание на разные виды напитков, помимо газировки.

«Тюхай» — это коктейль с разными фруктовыми вкусами (лимон, японская слива, персик, грейпфрут, лайм, ананас и другие), с содержанием алкоголя примерно 5−8%.