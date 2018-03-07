Истории Плейлист 5 треков для праздничного рейва от Рона Морелли плейлист Рон Морелли — диджей, продюсер и основатель нью-йоркского лейбла L.I.E.S. Records, на котором подписаны самые влиятельные электронные музыканты нынешнего десятилетия. Послушать сет любимца московской публики можно будет 8 марта на вечеринке TEST 5, которая пройдет в Artplay. Перед выступлением Морелли составил топ-5 любимых треков специально для читателей Esquire. плейлист плейлист Редакция Esquire 7 марта 2018 Далее Отборная электроника от Бенедикта Фрея