Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что не верит историям о сексуальных домогательствах депутата Леонида Слуцкого.

Плетнева отметила, что депутат иногда может «пошутить что-нибудь», но никогда бы не оскорбил женщин, потому что относится к ним «с теплотой».

Слуцкий, искренне вам говорю, человек воспитанный, очень грамотный, интеллектуал большой, занимается международными вопросами и к женщинам относится всегда с теплотой

Плетнева также порекомендовала представительницам СМИ не посещать парламент, если их что-то не устраивает в такой работе, а также поддержала председателя Госдумы Вячеслава Володина, который ранее выступил с подобным заявлением. «А то я смотрю, они [журналистки] целыми днями сидят здесь в буфетах бесконечно, а потом напишут всякую ерунду», — подчеркнула Плетнева.

Кроме того, хотела бы сказать, что эти девочки-журналистки ходили бы поприличнее, одевались бы, ведь это государственное учреждение, а не ходили с голыми пупками

22 февраля телеканал «Дождь» сообщил со ссылкой на трех журналисток, что глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий регулярно пристает к журналисткам парламентского пула. После этого публично сообщили о домогательствах Слуцкого заместитель главного редактора RTVi Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент «Би-би-си» Фарида Рустамова. Депутат обвинения категорически отрицает и называет их «бредом».

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