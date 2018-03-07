Духи — одновременно простой и очень сложный подарок: он требует от дарителя вдумчивого выбора и большого желания ближе узнать того, кому предназначается коробочка. Как правильно выбирать парфюм? Esquire задал этот вопрос профессионалу — парфюмерному издателю и основателю марки Editions de Parfums Frederic Malle Фредерику Маллю.

Фредерик Малль:

«Так же, как и с другими подарками, аромат может стать причиной досадного недопонимания. Главное, что надо помнить: мы дарим парфюм не для того, чтобы порадовать себя, наша цель — сделать приятное другому человеку. Поэтому не надо вкладывать в подарок какой-то скрытый смысл или приклеивать воображаемую записку «Хочу, чтобы ты была такой» (или таким, если это подарок мужчине) — едва ли такой подход будет воспринят как проявление заботы.

Прежде, чем выбрать тот или иной флакон на магазинной полке, стоит задуматься: а что мы знаем о человеке? Чем он живет? Что его радует и огорчает? Что, как нам кажется, может заставить его улыбнуться? И можем ли мы передать это через аромат? Дарение подарков, в том числе парфюма, — это всегда акт глубокой эмпатии. Я бы посоветовал в момент вручения флакона рассказать немного о своем выборе: с какими нотами ассоциируется человек, какие воспоминания он вызывает? Именно тогда из простой парфюмерной композиции аромат превратится в личную историю, связывающую вас двоих. И даже если стопроцентного попадания в ноты не получится, на ценности подарка это не скажется».

В Москву Фредерик Малль привез новый аромат Music for a While, совсем недавно вышедший в его парфюмерном издательстве и на днях поступивший в корнер марки Editions de Parfums Frederic Malle в ЦУМе. В центре композиции — ароматная лаванда, на фоне которой сплетаются в одновременно маслянистый и яркий фруктовый аккорд амбра, ваниль и ноты спелого ананаса. Несмотря на кажущуюся простоту, аромат получился каким угодно — серьезным и игривым, солидным и уютным, теплым и сдержанным, но крайне далеким от банальности. И очень подходящим для столичной весны, которая нередко колеблется, стоит ли ей еще повременить с теплыми солнечными днями.

На случай же, если лаванда кажется непривычным выбором для первого праздника весны, предлагаем еще пять вариантов цветочных ароматов:

L’Artisan Parfumeur — Mimosa Pour Moi

Теплая, сладковатая, ароматная мимоза — точь-в-точь такая, какую мы помним с детства в букетике мохнатых цветов, с которых каждый год начинается весна.

Bottega Profumiera — InFlora

Сладковатая, чуть припудренная роза, скорее похожая на нежные цветки на ветках кустов в весеннем саду, чем на мясистые крепкие букеты из выведенных в теплицах заморских собратьев.

Byredo — La Tulipe

Терпкие зеленые ноты стеблей свежесобранного букета тюльпанов, плавно переходящие в сладковатый аромат самих цветков.

Guerlain — Mon Guerlain Florale

Яркий букет из жасмина, лаванды, иланг-иланга и нероли, дополненный самыми ароматными цветами весны — яркими пышными пионами.

Hermes — Narcisse Blue

Легкая горечь полевых трав, плавно переходящая в сладкий, слегка пудровый и очень живой аромат нарциссов — словно попал в сад, в котором уже вовсю цветет весна.