Вокалист группы Limp Bizkit Фред Дерст вновь выступит в роли режиссера: музыкант снимет фильм под названием «Лось» (Moose) с Джоном Траволтой в главной роли. Об этом сообщает Pitchfork.

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Джон Траволта исполнит роль киномана, чья одержимость звездой боевиков (Девон Сава) превращается в настоящую манию, и фанат попытается разрушить жизнь актера.

В основу триллера легла реальная история — несколько лет назад у Фреда Дерста появился поклонник, который начал его преследовать.

Фильм уже начали снимать в Алабаме. Информации о дате предполагаемого релиза пока нет.

В 2007 году Дерст снял «Образование Чарли Бэнкса» с Джесси Айзенбергом в главной роли.