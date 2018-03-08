Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's изменила свой логотип в честь международного женского дня. Букву М, которая символизирует корпорацию, перевернули так, что получилась W (women — женщины).

В среду логотип перевернули только на столбе у ресторана в Калифорнии. 8 марта перевернутый логотип появился уже на сайте компании и в мобильном приложении.



По словам одного из руководителей компании, решение приняли «в честь необыкновенных достижений женщин во всем мире», передает CNN .