Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's изменила свой логотип в честь международного женского дня. Букву М, которая символизирует корпорацию, перевернули так, что получилась W (women — женщины).

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В среду логотип перевернули только на столбе у ресторана в Калифорнии. 8 марта перевернутый логотип появился уже на сайте компании и в мобильном приложении.

По словам одного из руководителей компании, решение приняли «в честь необыкновенных достижений женщин во всем мире», передает CNN.