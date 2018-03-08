Ежегодно Esquire выбирает молодых и многообещающих журналистов, которые пишут на важные темы и, по нашему нескромному мнению, делают это талантливо. В списке есть корреспонденты крупных СМИ («Русская служба Би-би-си», «Медуза»), небольших самиздатов («Батенька, да вы трансформер»), фрилансеры и блогеры. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

В этом году на материал Esquire неожиданно обратило внимание федеральное телевидение: ведущий телеканала Россия 24 Алексей Казаков в своём блоге целых 5 минут подводил зрителей к очень простой мысли: без американцев тут, конечно, не обошлось. Ну, а что: журнал-то основан в США еще в 1933 году! И журналисты сплошь молодые — а ведь, как известно, именно на «школьников и студентов делают ставку за океаном». В общем, смотрите сами:

Пользуясь случаем, хотим обратить внимание редакторов федеральных каналов на то, что Esquire помимо всего прочего:

— дает площадку противникам Церкви

— печатает авторов с уголовным прошлым

— ностальгирует по революции

— сомневается в пользе патриотизма и адекватности российского правосудия

— воспевает женщин легкого поведения

— и призывает к эмиграции