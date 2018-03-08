Валерий Шарифулин / ТАСС

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий поздравил женщин с 8 марта и попросил прощения у тех, кого обидел своим поведением: «Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу», — написал политик на своей странице в Facebook.

В домогательствах Слуцкого обвинили продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и корреспондент русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Сам депутат отрицает все обвинения и называет «бредом».

Накануне за Слуцкого вступилась глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. По ее словам, он иногда может «пошутить что-нибудь», но никогда бы не оскорбил женщин, потому что относится к ним «с теплотой». Спикер нижней палаты Вячеслав Володин советовал журналисткам сменить профессию, если они боятся работать. «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу», — заявил Володин.