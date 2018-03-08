У здания Госдумы в Москве 8 марта прошли одиночные пикеты против депутата Леонида Слуцкого, которого журналистки обвиняют в домогательствах. С плакатами вышли активисты правозащитной организации Amnesty International и журналисты, а за час до начала акции к Госдуме приехала кандидат в президенты России Ксения Собчак.

Леонид Слуцкий поздравил женщин с 8 марта и попросил прощения у тех, кого обидел своим поведением: «Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу», — написал политик на своей странице в Facebook.

Напомним, что в домогательствах Слуцкого обвинили продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук, заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе и корреспондент русской службы Би-би-си Фарида Рустамова.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что обвинения в адрес Слуцкого будут рассматривать исходя из презумпции невиновности. По мнению Володина, слова журналисток о харассменте со стороны депутата напоминают провокацию в разгар избирательной кампании.

«Обидел — извинись, спровоцировал — ответь», — пришел к выводу политик. «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу», — заявил Володин.