Самоубийство (застрелилась из ружья), женщина, 60 лет
Апоплексический удар, мужчина, 25 лет
Болезнь, женщина, 60 лет
Сердечный приступ, мужчина, 50 лет
Сердечный приступ, мужчина, 50 лет
Убийство, мужчина, 40 лет
Сердечный приступ, женщина, 60 лет
Убийство, мужчина, 40 лет
Самоубийство (застрелился из дробовика), мужчина, 60 лет
Передозировка, женщина, 40 лет
Самоубийство (застрелился из дробовика), мужчина, 60 лет
Сердечный приступ, мужчина, 45 лет
Передозировка, женщина, 30 лет
Самобийство (застрелился из пистолета), мужчина, 45 лет
Убийство, мужчина, 40 лет
Сердечный приступ, мужчина, 50 лет
Самоубийство (застрелился из пистолета), мужчина, 45 лет