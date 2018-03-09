Новости Истории Создатель «Клана Сопрано» работает над приквелом сериала Getty Images Дэвид Чейз Режиссер Дэвид Чейз работает над фильмом, события которого предшествуют сюжету сериала «Клан Сопрано», сообщает Deadline. Действие фильма будет разворачиваться в период беспорядков 1960-х годов между афроамериканцами и итальянцами в Ньюарке (штат Нью-Джерси). Права на сценарий фильма приобрела компания New Line Cinema, а в производстве также примет участие телеканал HBO, на котором вышли шесть сезонов оригинального сериала. «Клан Сопрано» выходил на экраны с 1999 по 2007 год. Сериал завоевал 21 премию «Эмми» и 5 премий «Золотой глобус». Редакция Esquire 9 марта 2018 Далее У Фрэнсис МакДорманд украли «Оскар» вскоре после церемонии на Губернаторском балу