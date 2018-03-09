Режиссер Дэвид Чейз работает над фильмом, события которого предшествуют сюжету сериала «Клан Сопрано», сообщает Deadline. Действие фильма будет разворачиваться в период беспорядков 1960-х годов между афроамериканцами и итальянцами в Ньюарке (штат Нью-Джерси). Права на сценарий фильма приобрела компания New Line Cinema, а в производстве также примет участие телеканал HBO, на котором вышли шесть сезонов оригинального сериала.

«Клан Сопрано» выходил на экраны с 1999 по 2007 год. Сериал завоевал 21 премию «Эмми» и 5 премий «Золотой глобус».