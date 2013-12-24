Записала Елена Родина. Иллюстратор Евгения Васильева. Впервые материал «Где браки зимуют» был опубликован в журнале Esquire в 2008 году.

В нашей конституции записано, что каждый гражданин имеет право не только исповедовать религию, но и жить в соответствии со своей религией. Это редкость даже для демократических стран, а у нас есть — видимо, содрали откуда-то, внимания не обратили. Так что по сути этот пункт подразумевает, что многоженство должно быть разрешено.

Около 10% российских мусульман живут в полигамных браках.

В многоженство могут вступать не только мусульмане. Это поликультурное явление. В христианстве, во времена Лютера, это практиковалось, и сам Лютер был сторонником многоженства. Именно ислам ограничил количество жен четырьмя, а до этого жен можно было иметь сколько угодно.

Есть такие мужчины, которым не просто требуется много женщин, а которые способны взять на себя ответственность за нескольких женщин. У моего отца был друг, не мусульманин, у которого было постоянно несколько женщин — он всех обеспечивал, ни от кого не отказывался, они друг о друге знали и были счастливы.

Иметь четыре жены — значит не просто спать с четырьмя женщинами. Это колоссальная ответственность. Полигамный брак не обязанность, в него никто вступать не заставляет. А если такой брак заключается, то составляется контракт, где обговаривается право женщины быть одной женой, либо разрешение мужу взять вторую или третью. Вообще, брачный договор зародился именно в исламе, поскольку мы относимся к браку не как к таинству, а как к договору.

Некоторые думают, что полигамный брак — сплошные удовольствия, к одной жене пошел, к другой… А в мусульманской семье подразумевается, что если ты женишься на девушке, то женишься на всей ее семье — братьях, сестрах, родителях, потом еще приезжают ее родственники. И когда этого в четыре раза больше, человек начинает понимать, что в свое время погорячился. К тому же по шариату каждая жена имеет право на деторождение — ей нельзя запретить рожать, так что нужно будет обеспечивать еще и всех своих детей. А еще это ответственность перед Аллахом, потому что показатель качества мусульманина — это его отношения с женами.

Гарем — это миф. На самом деле так называлась часть ханского дворца, в которой жили женщины — не только жены, но и родственницы, сестры и, когда такая практика была, наложницы. Сегодня жены имеют право на свое собственное, отдельное жилье и отдельное время.

С кем справлять праздники и ходить по магазинам, решать самим людям. Нравится им все делать вместе — пожалуйста, не нравится — могут совсем не общаться. Иерархия, разделение на старшую жену, любимую жену и так далее — это ерунда, все жены должны быть равны. Полигамия в исламе — это, можно сказать, несколько моногамных браков, просто во всех участвует один мужчина.

Если муж решил еще раз жениться, первая жена может помочь ему найти вторую или же предоставить решение этого вопроса ему самому. Первая жена может помочь выяснить способность новой жены к деторождению, а также может поделиться с ней знаниями о том, что любит и не любит муж, чему он радуется и от чего гневается.

В Коране сказано, что мужчина обязан поровну обеспечивать всех жен и проводить с ними равное количество ночей. Грубо говоря, купил он телефон одной жене — должен такой же телефон купить и другой, купил пачку сока в один дом — другой дом имеет право на такую же пачку.

Семья в Российской Федерации подразумевается как моногамная, раньше многоженство было наказуемо — в совет- ские времена была такая статья. Шариатский брак не требует официального оформления. Так что я могу все эти браки заключать и без государственного участия.

Чтобы справиться с ревностью между женами, нужно помнить, что семейная азбука начинается не с «Я», а с «МЫ». Лучше всего выбрать подходящий момент, например за чаепитием, и собрать семью вместе. Женщине, страдающей от ревности, следует набраться смелости и попросить помощи у «сестер жен».

В мусульманском праве существуют разные мнения насчет того, стоит говорить первой жене о второй, или нет. В одной школе права считается, что говорить не нужно.

Многие женщины видят, как человек женатый относится к первой жене, как выстраивает отношения, заботится о семье. Им хочется выйти замуж за человека опытного. А так ты выходишь замуж — и не знаешь, что будет.

Известны случаи, когда обиженные жены прибегали к мести по отношению к мужу или другим женам. Например, насылали порчу, а это колдовство, «сихр», то есть тяжкий грех. Поэтому муж должен увещевать жен и в воспитательных целях может покинуть жену на ложе, но не более чем на три дня. Если это не помогает, муж может применить незначительную физическую силу.

У высокопоставленных египетских чиновников, у таджикских олигархов бывает по три, по четыре жены. Они выпивают, намаз не делают, но эту часть ислама старательно соблюдают. Это профанация, эти люди сами будут перед Аллахом за все отвечать. Мы тут ни при чем.

Почему все так настроены против многоженства, в то время как на западе разрешены однополые браки? А в Индии недавно вообще молодого человека обязали жениться на собачке. Я и фотографию видел, обычная собака — ему якобы нужно восстановить свою карму. А еще один человек на телевизоре женился. Женятся на предметах флоры и фауны. И ничего.