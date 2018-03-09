На YouTube-канале Hulu опубликован новый трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки».

Сериал станет еще более мрачным и драматичным. Трейлер нового сезона начинается с таких слов: «Надень красное платье. Будь ангелом. Закрой рот. Будь хорошей девочкой. Переворачивайся и раздвинь ноги». В конце ролика появляется Фредова (Элизабет Мосс), покрытая кровью, а красное платье — одеяние служанок — начинает гореть.

В 2017 году «Рассказ служанки» получил «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал», а за роль Фредовой Элизабет Мосс назвали лучшей актрисой в драматическом сериале.

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