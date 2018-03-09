New Musical Express (NME) выпускался в течение 66 лет. Закрытие еженедельной бумажной версии журнала знаменует для всех его поклонников конец эпохи, пишет «Би-би-си».

Журнал принял решение перейти в цифровой формат из-за возрастающих издержек производства и жестких условий рынка печатной рекламы.

Руководство издания объявило, что 9 марта выходит последний бумажный номер. Предлагаем взглянуть на самые запоминающиеся обложки.

NME Первая обложка. 7 марта 1952 года

На обложке первого выпуска — Вера Линн, Алан Дин, Гарри Голд и Тед Хит.

NME Легендарная четверка. 11 октября 1963 года

К 1960 журнал уже мог похвастаться самым большим тиражом среди музыкальных изданий. Обложка выпуска от 11 октября 1963, на которой были изображены The Beatles, — яркий показатель успеха.

NME Изможденный белый герцог: Дэвид Боуи. 15 мая 1976 года

Фотограф Эндрю Кент снимал Дэвида Боуи на протяжении двух лет с 1975 года, сопровождая его в туре в поддержку его десятого альбома Station To Station

NME Blur против Oasis. 12 августа 1995 года

Во времена расцвета брит-попа в 90-х таблоиды часто спрашивали у слушателей, кто лучше — Blur или Oasis? Во многих заголовках упоминалось противостояние этих групп, пока песня Blur «Country House» не заняла первое место в чарте.

NME Рехаб для Recovery: Эминем. 17 июля 2010 года

Эминем фигурирует на обложке журнала вскоре после выхода его седьмого студийного альбома Recovery, который стал самой продаваемой пластинкой в 2010 году в США.

NME Back to black: Эми Уайнхаус, 30 июля 2011 года

Черно-белая обложка — дань уважения Эми Уайнхаус. Певица скончалась летом 2011 года в 27 лет.

NME Священный дым: Рианна. 18 сентября 2015 года

С этого выпуска журнал стал бесплатным и его начали распространять в магазинах, на железнодорожных станциях и в университетах

NME Она — единственная: Дуа Липа, 19 мая 2017 года

В 2017 NME написал о продвижении Дуа Липы к «вершинам поп музыки». Менее чем через год она выиграла две статуэтки Brit Awards и заняла первое место в чарте Великобритании.

NME Освещение выборов: Джереми Корбин, 2 июня 2017 года

За неделю до выборов, NME проник в мир политики, поставив на обложку лидера лейбористской партии и оппозиции Джереми Корбина.

NME Последняя обложка: Стеффлон Дон, 9 марта 2018 года

Хип-хоп-исполнительница Стеффлон Дон представляет Великобританию на последней обложке журнала. Однако специальные бумажные выпуски все же будут издаваться в серии NME Gold.