Цена новогодних праздников

В 1993 году йельский экономист Джоэл Уолдфогель попросил своих студентов оценить, сколько стоят полученные ими подарки и сколько они готовы были бы заплатить за них сами, не учитывая сентиментальной ценности. Разницу между двумя цифрами — в среднем 16% — он определил как чистые издержки Рождества, составившие, по его подсчетам, не меньше $4 млрд в одних только США. В 2009 году Уолдфогель выпустил книгу «Скрудженомика: почему вы не должны покупать подарки на Рождество» (по имени главного героя повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь» Эбенезера Скруджа). В ней он оценил издержки, связанные с подарками к праздникам во всем мире, примерно в $25 млрд.

После войны рабы моих родителей Папа Люк и Мама Шарлотта отказались от свободы. Единственное их требование состояло в том, чтобы каждый год получать довольно денег для покупки «животины», то есть мула. В не слишком изобретательной манере каждое Рождество мул объявлялся умершим — очевидная выдумка, которая никого не обманывала и не должна была обмануть, но давала оправдание столь щедрому рождественскому подарку. ТЕОДОР РУЗВЕЛЬТ

26-й президент США, первый мужчина, вступивший

в Общество борьбы с бессмысленным дарением

Зачем нужны бессмысленные подарки

Экономисты Лорн Кармайкл и Бентли Маклеод предположили, что традиция обмена подарками в начале отношений, особенно романтических, существует, чтобы наказывать ненадежных партнеров: каждый раз, заводя новые отношения, им приходится снова инвестировать в подарки. Подарки должны быть неэффективными (чтобы в результате обмена пострадали обе стороны). Если люди дарят друг другу одинаковую сумму денег, это не сказывается на их благосостоянии. Если же в обмен на нечто ценное они получают безделушку, то не могут обмениваться подарками слишком часто. При этом подарки должны иметь защиту от передаривания — например, дорогую упаковку, уничтожаемую на месте, или асимметричности: мужчины и женщины дарят друг другу разные бессмысленные подарки.

Что делают с бесполезными подарками

Источник: Consumer Reports, 1017 респондентов, США.

44% Пытаются использовать по назначению 39% Прячут с глаз 18% Жертвуют 15% Передаривают 11% Возвращают в магазин 11% Выкидывают 6% Пытаются перепродать 2% Возвращают дарителю 2% Вешают фотографию в интернете

Как сделать подарок осмысленным

22% жителей швеции признались, что в 2012 году оставили себе хотя бы один подарок, купленный кому-то другому (годом ранее таких людей было только 14%). «Я и сама поступила точно так же», — рассказала изданию The Locals автор исследования Дженни Педерсен. Кроме того, 49% шведов покупают подарки сами себе.

Подарки избирателям

В Мексике На Филиппинах На Тайване

Только 37% избирателей, получивших в 2000 году предвыборные подарки от Институционно-революционной партии (и не получившие подарков от ее конкурентов) проголосовали за нее на парламентских выборах. По оценкам Фредерика Шаффера из Массачусетского университета в Амхерсте, только 30% бедных избирателей принимают решение, кого поддержать, ориентируясь на полученные от кандидатов подарки. 22-летний политолог Чиньшоу Ван получил доступ к учетным книгам, которые вели брокеры голосов партии «Гоминьдан» на выборах в одном из городов в 1993 году. 45% людей, получивших подарки от партии, не проголосовали за ее кандидатов.

Самый бесполезный подарок

Носки возглавляют списки самых нежеланных подарков в России и Англии, а во Франции уступают только галстукам. Высокие места в рейтингах всех стран занимают свечи и носовые платки. Французы не любят рабочие инструменты, итальянцы — парфюмерию, а жители Англии в прошлом году признавали крайне непривлекательным подарком на Рождество книгу «50 оттенков серого».

Тот человек хорош, кто умеет принять подарок. Принимая подарок, мы то радуемся, то печалимся, но оба эти чувства неблаговидны. РАЛЬФ УОЛДО ЭМЕРСОН

писатель

Подарочные сертификаты

По оценкам first data, стоимость подарочных сертификатов, купленных в США в рождественский период 2012 года, составила $43 млрд. Согласно опросу, проведенному компанией, половина американцев предпочитает 25-долларовый сертификат настоящему подарку, который стоит в два раза больше. Несмотря на это, согласно исследованию маркетинговой фирмы Tower Group, с 2005 по 2011 год американцы потеряли $41 млрд в неиспользованных подарочных сертификатах.

Подарки членистоногих

Pisaura Mirabilis Heliconius Gryllodes Sigillatus

Самцы пауков вида Pisaura mirabilis перед копуляцией дарят самкам подарки — насекомых, упакованных в паутину. Некоторые жульничают и оборачивают в паутину несъедобный объект. При этом качество подарка не влияет на вероятность спаривания, но влияет на его продолжительность. У бабочек рода Heliconius, напротив, вероятность спаривания зависит от качества подарка, в частности, от содержания в нем цианидов. Среди сверчков подарки не поголовно распространенное явление, однако самки тех видов, у которых не принято дарение (Gryllus veletis, Gryllus integer, Acheta domesticus), положительно реагируют на свадебные подарки от самцов других видов (Gryllodes sigillatus).

Национальные особенности дарения

71% ирландцев притворяются, что им нравится подарок, когда на самом деле это не так 60% итальянок изображают в этой ситуации приятное изумление 51% американцев не испытывает угрызений совести, сдавая неудачный подарок в магазин 42% испанцев даже не открыли по меньшей мере один подарок, полученный в 2009 году 10% французов в разные годы получали один и тот же подарок от одного и того же человека 9% немцев готовы сказать дарителю, что подарок им не нужен 6% англичан способны попросить выдать им чек от покупки

Преступление ради бессмысленного подарка

6 декабря 2012 года владелец зоомагазина Delta Pets в городке Слиделл, штат Луизиана, сообщил в полицию об ограблении: пропали королевский питон и два удава. Вскоре в пустующем здании неподалеку полиция задержала ранее судимого Дональда Легаста в компании трех рептилий. «Нам не потребовалась агрессивная следственная работа, чтобы определить, что это те самые три змеи», — заявил детектив Дэниэл Сезено. Легаст сообщил полиции, что похитил змей, чтобы подарить на Рождество сыну. Английский Центр исследований ритейла, который ежегодно оценивает потери от воровства в магазинах, посчитал, что между Днем благодарения и Рождеством в 2012 году (за 32 дня) посетители в США и Европе украли товаров на 5,1 млрд фунтов стерлингов.