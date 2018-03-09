Бесплатные цветы по приказу полиции

Восьмое марта, солнечный день, полдень. На Манежной площади стоит молодой человек и продает тюльпаны. К нему подходят четверо полицейских. Они все беседуют около пяти минут, после чего спускаются в подземный переход. Я спускаюсь за ними. Здесь образовалась пробка из-за того, что мужчина с тюльпанами и полицейские встали прямо в центре перехода. «Держите цветы, девушка! Молодой человек их не продает. Он вышел сюда, чтобы поздравить всех женщин с праздником», — кричит один из полицейских. Мне достается большой букет тюльпанов. Полицейские смотрят, пока парень не раздаст все цветы, которые он планировал продать, и уходят. Проходившие мимо женщины радостно получают тюльпаны, благодарят и идут дальше.

В это время возле Государственной думы начался одиночный пикет от Amnesty International. Активисты собрались у главного входа, чтобы каждый мог высказаться против действий депутата Леонида Слуцкого, которого обвинили в домогательствах три журналистки: Фарида Рустамова из русской службы «Би-би-си», заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер «Дождя» Дарья Жук.

У Госдумы столпились около 30 человек. Это пикетчики вместе с представителем Amnesty International Александром Артемьевым. Активисты держат в руках свернутые плакаты и сменяют друг друга раз в 15−20 минут. На плакатах написано «Слуцкий, выходи, я тебя чуть-чуть потрогаю», «Слуцкий, сдай мандат» и другие обращения к депутату.

«Мы не стоим по всему периметру здания Государственной думы, так как у нас немного ребусные плакаты. И если человек ничего не знает про Слуцкого, то он не считает послание. А так кто-то увидит толпу, подойдет к нам, и ему объяснят, что происходит», — рассказывает организатор пикета Александр Артемьев. Правда, прохожим не видно пикетчика, так как его со всех сторон окружают журналисты и другие активисты, поэтому многие просто огибают толпу и проходят мимо, не интересуясь, что здесь происходит.

В стороне от активистов и журналистов стоят пять полицейских. «Мы наблюдаем, что будет. Это все законно, поэтому пусть высказываются. Главное, чтобы стояли в 50 метрах друг от друга. Если станут ближе, то сразу массовый пикет получится, и мы их заберем», — говорит один из полицейских.

Собчак приехала и уехала вместе с журналистами

Amnesty International хотели сделать митинг или массовый пикет к 8 марта, но его не одобрили. Вместо этого им предложили провести женский марш в Сокольниках. «Видимо, они хотели, чтобы мы в одиночестве ходили по сугробам и пели песни», — рассказывает работник Amnesty International Никита Иванов. Поэтому решили делать одиночный пикет как единственную законную акцию, на которой можно высказаться против депутата Слуцкого и его действий. Об этом организация объявила у себя в фейсбуке 7 марта. Пикет назначили с 12 до 15 часов и попросили всех приходить к этому времени. Но в 11:30 к зданию Государственной Думы приехала Ксения Собчак вместе с журналистами. Она стояла с плакатом «Депутаты! мы вас не хотим!»

«Мы списывались вчера с Люсей Штейн, которая работает у Собчак в штабе. Говорили, что будем организовывать одиночный пикет. Но она не ответила нам. А сегодня Ксения без предупреждения приехала сюда в вместе с толпой журналистов, постояла одна до 12 и уехала. Но она это делает для своей репутации. Мы расстроились, так как хотели, чтобы это было наше мероприятие и Собчак могла бы просто поддержать нас и тему, которую мы заявили. А она перетянула все на себя. С одной стороны, мы рады, так как благодаря ей больше людей будет знать об этом случае. Но она не скоординировалась с нами, как с организаторами», — делится Иванов.

Высказаться за свободу женщин, а также против Слуцкого и Сирии

Пикетирующих чуть не поймали, когда к одной из активисток подошел второй человек с плакатом и раскрыл его. «Мы быстро попросили его спрятать плакат, чтобы нас всех не увезли. К тому же этот мужчина пришел пикетировать против войны в Сирии, а не против Слуцкого», — рассказывает Иванов.

К мужчине подходят активисты и просят отойти, чтобы встал новый человек. На его место становится художница Мария Киселева. Журналисты окружают ее вплотную. Девушка стоит с плакатом: «Вам опасно быть женщиной? Если да, то меняйте пол». Мимо проходит женщина и читает надпись вслух: «А что, остроумно!» — и проходит дальше.

«Я потеряла веру, что на этих людей можно влиять. Но пикеты — один из немногих способов заявить свою позицию. Я хочу, чтобы депутаты поняли: людям нужно уважение. Нельзя нарушать границы другого человека. Если вы встретились по деловым вопросам, то нужно решать их, а не смотреть на человека, как на кусок мяса. Я думаю, что понятие уважения у Слуцкого вызывает только улыбку», — высказывается Кисилева. После нее с плакатом приходит Анна Ревина, руководитель проекта «Насилию.нет». «Восьмое марта — день, когда женщины боролись за свои права и говорили, что они люди. Но в 2018 году людям у власти это до сих пор непонятно. Со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина мы видим только насмешки. Женская безопасность остается незамеченной», — рассказывает Ревина.

Активисты SERB провоцируют толпу

На пикет пришел Максим Товкайло — молодой человек Фариды Рустамовой, одной из журналисток, которая обвиняет Слуцкого в домогательствах. «Депутат скорее всего останется в Госдуме, и максимум, чего мы добьемся — и что будет большой победой, — это извинения. Все, что сейчас происходит, — это тест власти на вменяемость».

В этот момент в толпу резко врывается агрессивный мужчина. Это Алексей Кулаков, активист движения SERB. Он снимает происходящее на разбитый телефон и начинает орать Товкайло, что тот провокатор. Начинается перепалка. «Вы провокатор!» «Нет, вы провокатор!» «Я не собираюсь реагировать на ваши хамские высказывания!», — говорит Максим. «Это у вас хамские пикеты!», — отвечает ему мужчина.

В этот же момент к толпе подходит молодой полицейский и просит паспортные данные Товкайло. Пока полицейский выписывал данные Максима, тот продолжал говорить: «Мой близкий человек пострадал от домогательств депутата. Я считаю своим долгом выйти и сообщить об этом всем. Чем больше людей узнает, тем лучше. Зовите друзей, мы вместе должны обратить внимание на эту проблему».

«Ты хочешь его потрогать? Уточни, куда ты его хочешь потрогать и насколько сильно это желание», — начинает смеяться Петр Рыбаков, второй из трех подошедших к пикетирующим активист движения SERB.

Толпа начинает возмущаться, а Максим просит их не реагировать на провокацию. В ответ участники SERB кричат: «Сумасшедший человек, весна и обострение! Она журношлюшка, обговорила уважаемого депутата, и все эту мысль подхватили. Идиоты!»

Максим Товкайло защищает честь своей девушки

Мы с Максимом Товкайло отходим в сторону, и один из активистов SERB догоняет нас со словами: «А тебя тоже что ли трогали? А как? Расскажи-ка!» Я прошу его отойти, и тот возвращается обратно к толпе.

По словам Максима, Фарида рассказала ему о домогательствах Слуцкого в тот же день, как это произошло. «Она пришла с работы в плохом настроении и заплакала. Рассказала, что Слуцкий позволяет себе пошлые шутки и скабрезности. В журналистском кругу и в Госдуме все знают об этом. Но одно дело, когда ты такой в кругу друзей, другое — во время рабочей беседы с журналисткой. После этого мы решили, что Фарида больше не будет обращаться к Слуцкому за комментариями, какой бы важный он ни был. Чтобы справится с этой ситуацией, она пошла к психотерапевту и со временем все наладилось. Но спустя год эта история случайно всплыла. В эфир телеканала «Дождь» пришел Жириновский, а начальник Фариды был одним из гостей, которые беседовали с ним. У Жириновского спросили, знает ли он о поведении Слуцкого. Сразу после этого все и завертелось: вышли материалы на эту тему, а журналистки решили открыто рассказать обо всем. Слуцкий — аморальный тип, он повел себя мерзко и ему не место у власти. Это не просто история про мужчину, который домогался до женщины. Это история про депутата. И меня возмущает не только сам депутат, но и реакция власти. Это чудовищно».

Против тех, кто против Слуцкого

Уже около двух часов дня. Активисты продолжают сменять друг друга, передавая плакаты. Мужчины из движения SERB все так же стоят в толпе и ругаются со всеми. Я задаю одному из них вопрос про насилие. Тот опускает глаза, молчит, после чего начинает кричать: «А что это вы мне глазки строите? Вы сейчас провоцируете на то, в чем Слуцкого обвиняют!» Я спрашиваю, как они проведут оставшийся вечер. «У нас есть женщины, и мы будем с ними. Мы все время находимся с ними. Мы не рассматриваем женщину как просто объект. Это объект, который надо охранять», — рассказывает один из активистов.

Петр Рыбаков, активист SERB, пришел на акцию для того, чтобы высказаться против тех, кто против Слуцкого. «Если я вижу политическую позицию, с которой я не согласен, я переубеждаю человека. Домогательства в России — это не преступление. Конечно, это плохо, так как человек, до которого домогались, не доволен. Можно понять. Но если сделать перевести домогательства в категорию преступлений, то люди начнут просто сводить счеты друг с другом», — рассказывает Рыбаков.

Слуцкий извинился!

Диана Карлинер, журналист-фрилансер, пришла на пикет из солидарности с журналистками: «Я лично не сталкивалась с подобным, но если бы такое произошло, я бы постаралась, чтобы об этом узнало как можно больше людей. И я понимаю, почему журналистка с Би-би-си не сразу среагировала. Такие действия вводят в ступор. Слуцкий же должен извиниться и перечислить имена всех девушек, к которым приставал».

В это время в центр выходит Максим и сообщает. «Внимание, Слуцкий у себя в фейсбуке попросил прощения у всех женщин, которых когда-либо обидел!» Все начинают дружно смеяться.

«Так это он что, признал вину?» — задает кто-то в толпе вопрос. Все замолкают: депутат не упомянул ни одной фамилии девушек у себя в посте.

Праздничный день

Журналист Михаил Кирцер приехал поддержать пикет в свой день рождения. Его велосипед обклеен стикерами Навального и Собчак. Мужчина рассказал, что на акции ездит на велосипеде, так как полиции лень увозить человека с транспортом. Поэтому тот выручает его в сложных случаях.

В желтой шапке с надписью «Против всех», значком «Немцов мост» и другой оппозиционной атрибутикой, Михаил стоит среди других активистов. Он не собирается выходить с плакатом: «Мой костюм и так говорит сам за себя, -—говорит Кирцер, — ненавижу Володина, Слуцкого и всю эту компашку».

В три часа дня у Госдумы становится пусто. Активисты и журналисты обнимаются, благодарят друг друга и поздравляют с 8 марта. Кто-то их пикетчиков идет встречаться с друзьями, кто-то к семье. Активисты из Amnesty International радуются, что их не задержали, так как вечером они собираются лететь в Баку и переживают, что акция может пойти не по плану. Полицейские и активисты движения SERB расходятся. Через десять минут остался только один охранник, а я пошла искать вазу с водой для своих тюльпанов.