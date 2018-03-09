Марина Абрамович объявила о начале работы над оперой «Семь смертей». Премьера состоится в 2020 году в Баварском оперном театре. Художница выступит в качестве режиссера и актрисы, исполнив роль знаменитой оперной певицы Марии Каллас. Об этом сообщает The Art Newspaper .



Идея создания этого произведения появилась еще в 2014 году. Изначально Абрамович планировала создать фильм и привлекла к работе известных режиссеров, но Роман Полански и Алехандро Гонсалес Иньярриту позднее отказались от участия в проекте. В результате сценарий, который написал Петтер Скавлан, адаптировали под текст либретто.

В сюжете описываются сцены смертей разных героинь в исполнении примадонны. «Я долго думала над романтической идеей смерти ради любви», — рассказала Абрамович, отметив, что Каллас сама «умерла от разбитого сердца».

Сейчас Абрамович 71 год и, по ее словам, она постоянно думает о смерти. «Я чувствую, что это последний этап моей жизни. Сколько времени осталось, как преобразовать сделанное на протяжении жизни на язык будущего поколения? Это меня очень волнует», — подчеркнула художница.

Выступления Марины Абрамович будут записаны и позже показаны на экране в рамках проекта.