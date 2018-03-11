1. «Атланта» / Atlanta: Robbin' Season (2 сезон)

1 марта, FX

Первый сезон «Атланты» критики практически единогласно признали одним из лучших дебютов прошлого года (у него практически стопроцентный рейтинг на Rotten Tomatoes ). В основе сюжета — история двух братьев, пробивающих дорогу в мире хип-хопа. Шоу затрагивает расовые вопросы, бедность и рассказывает про жизнь афроамериканцев в Атланте. Автор сериала — актер и сценарист Дональд Гловер, также известный как Childish Gambino. Еще один плюс — короткие серии по 20 минут.

2. «Инстинкт» / Instinct (1 сезон)

18 марта, CBS

Бывший агент ЦРУ Дэниел Рейнхарт (Алан Камминг) живет «нормальной жизнью»: он ушел на пенсию, написал книгу и успешно работает в университете. Но в один прекрасный день к нему обращаются из департамента полиции Нью-Йорка с просьбой помочь в поимке серийного убийцы, и его снова затягивает в водоворот событий. Сериал основан на романе «Убийственные игры» Джеймса Паттерсона.

3. «Миллиарды» / Billions (3 сезон)

25 марта, Showtime

Финансист с Уолл-стрит Бобби Аксельрод (Дэмиэн Льюис) всего добился сам. Он успешен, влиятелен и щедр — он платит за образование детей своих коллег, погибших 11 сентября. Но не все верят в безупречность Аксельрода: его подозревают в использовании инсайдерской информации, благодаря которой хедж-фонд Axe Capital получает мегаприбыли. Вывести миллиардера на чистую воду пытается нью-йоркский прокурор Чарльз Родс (Пол Джаматти). В третьем сезоне их противостояние продолжится, но в их борьбе друг против друга появятся новые герои. В частности, русский олигарх Григор Андолов в исполнении Джона Малковича.

4. «Барри» / Barry (1 сезон)

25 марта, HBO

Бывший морской пехотинец Барри — одинокий и несчастный мужчина средних лет, который зарабатывает на жизнь тем, что убивает людей за деньги. В какой-то момент он без особого желания едет по работе в Лос-Анджелес, где случайно попадает в компанию начинающих актеров. И тут Барри понимает, что нашел смысл жизни — он хочет стать театральным актером. Новую комедию для HBO спродюсировал комик Билл Хейдер, известный по шоу Saturday Night Live, и он же снялся в главной роли.

5. «Доверие» / Trust (1 сезон)

25 марта, FX

Сериал-антология расскажет уже знакомую по «Всем деньгам мира» историю о похищении Джона Пола Гетти III, наследника нефтяной компании Getty Oil. Главное отличие от фильма Ридли Скотта заключается в том, что Джон Пол отнюдь не жертва обстоятельств — он инициирует собственное похищение, чтобы стрясти с жадного деда денег. Авторы сериала — режиссер Дэнни Бойл и сценарист Саймон Бофой, работавшие вместе над «Миллионером из трущоб» и «127 часами». В 10-серийном шоу снялись Брендан Фрейзер, Дональд Сазерленд, Харрис Дикинсон, Хиллари Суонк и другие.

6. «Американцы» / The Americans (6 сезон)

28 марта, FX

Сериал про советских офицеров КГБ, которые выдают себя за американских граждан в разгар холодной войны, начали снимать еще в 2012 году — задолго до разговоров о новом этапе противостояния России и США, поэтому в нем нет привычных нам клише. Кроме того, это не просто шоу об одном из самых интересных периодов в истории, но и глубокая семейная драма. Шестой сезон «Американцев» станет последним.

7. «Легион» / Legion (2 сезон)

3 апреля, FX

Сериал про супергероя с диссоциативным расстройством личности от создателя «Фарго» Ноя Хоули. В первом сезоне Дэвид (Дэн Стивенс), сын Профессора Икс, осознает, что голоса в его голове — не болезнь, а следствие телепатической сверхспособности. В продолжении ему предстоит столкнуться лицом к лицу с Теневым королем, который завладел новым телом.

8. «Мир Дикого Запада» / Westworld (2 сезон)

22 апреля, HBO

Дорогой и сложный в производстве сериал пока не стал для HBO новой «Игрой престолов», но трейлер второго сезона выглядит многообещающе. В новом сезоне зрителям расскажут историю возникновения парка «Мир Дикого запада», а также покажут другие тематические парки — фанаты предполагают , что их в общей сложности не менее шести. Скорее всего, одними из главных действующих лиц второго сезона станут азиатские роботы-самураи — нам уже показывали их конце первого сезона. Тематический парк, где они обитают, будет называться Shogan World («Мир сёгуна», сёгун — верховный правитель в средневековой Японии. — Esquire). Как заявил Джонатан Нолан в интервью The Hollywood Reporter , сюжетная линия с самураями — это дань уважения Акире Куросаве, который дал жанру вестерна второе дыхание.

9. «Рассказ служанки» / Handmaid's Tale (2 сезон)

25 апреля, Hulu

Долгожданное продолжение лучшего драматического сериала прошлого года по версии «Эмми» и «Золотого глобуса». Фредова (Элизабет Мосс) продолжает борьбу против тоталитарного режима Гилеада. «Надень красное платье. Будь ангелом. Закрой рот. Будь хорошей девочкой. Переворачивайся и раздвинь ноги. Серьезно? Какого черта?», — говорит она в тизере.

10. Говардс Энд / Howards End (1 сезон)

8 апреля, Starz

Классический роман Э. М. Форстера для Starz и BBC адаптировал Кеннет Лонерган, получивший в прошлом году «Оскар» за лучший сценарий к фильму «Манчестер у моря». Действие разворачивается в Англии XX века, в центре сюжета — истории трех семейств, представляющих три разных социальных класса. Надеемся, что сериал окажется не хуже фильма 1992-го года с Энтони Хопкинсом, Эммой Томпсон и Хеленой Бонэм Картер.