Глава компании SpaceX Илон Маск на фестивале South by Southwest в Техасе показал новое видео запуска ракеты Falcon Heavy с автомобилем Teslа Roadster.

«Почему Falcon Heavy и Starman? Жизнь не может быть просто решением одной скучной проблемы за другой. В ней должны быть вещи, которые вдохновляют вас, благодаря которым вы просыпаетесь утром и становитесь частью человечества. Вот почему мы это сделали. Мы сделали это для вас», — написал Маск в Twitter.

В ролике есть кадры сборки ракеты, подготовки к запуску, старт Falcon Heavy и моменты летящего в космосе электромобиля Tesla.

Режиссер видео Джонатан Нолан (один из создателей сериала HBO «Мир Дикого запада». — Esquire) надеется, что ролик с запуска Falcon Heavy станет трейлером «для одной из следующих частей истории человечества», сообщает The Verge .

SpaceX 6 февраля с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. На ее борту находился тестовый груз — личный автомобиль Маска, красный Tesla Roadster, за штурвалом сидел манекен. Во время запуска в салоне Tesla играла композиция Life on Mars Дэвида Боуи.