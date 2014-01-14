Утром 26 декабря жители Йике собираются в местной церкви. Там они завтракают и танцуют, а затем процессией направляются в центр города, где встают в круг, внутри которого по очереди дерутся пары. В Санто-Томас в боях участвуют мужчины и женщины всех возрастов, а в Йике встречаются самые сильные противники. За соблюдением правил следят судьи с хлыстами в руках.