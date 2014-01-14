Таканакуи — перуанская традиция, возникшая в провинции Чумбивилкас в доколониальные, а возможно, и в доинковские времена. В декабре местные жители неделю танцуют на улицах национальные танцы под народную музыку и выпивают алкоголь. Кульминацией фестиваля становятся кулачные бои, которые 25 декабря проходят в столице провинции Санто-Томас, а на следующий день — в деревне Йике высоко в горах. Слово «таканакуи» в переводе с языка кечуа означает «когда кипит кровь».
Утром 26 декабря жители Йике собираются в местной церкви. Там они завтракают и танцуют, а затем процессией направляются в центр города, где встают в круг, внутри которого по очереди дерутся пары. В Санто-Томас в боях участвуют мужчины и женщины всех возрастов, а в Йике встречаются самые сильные противники. За соблюдением правил следят судьи с хлыстами в руках.
Участники наряжаются в костюмы, изображающие персонажей Таканакуи. Обычно это одежда для верховой езды и традиционные маски-балаклавы «уячуллу». Люди, одетые в кожаные куртки и чепсы, с чучелом птицы или черепом оленя на голове, называются Карауатанна. Другие персонажи — Махеньо (житель долины реки Махес), Негро (рабовладелец), Лангоста (саранча) и Кара Гальо (голый петух).
В Чумбивилкас, регионе, отрезанном от остальной страны, практически нет государственной власти: в провинции можно насчитать всего нескольких полицейских, а в Санто-Томас даже нет здания суда. И правовые споры, и личные обиды разрешаются в битвах на Таканакуи. В конце каждой драки противники должны обняться. Если кто-то недоволен исходом боя, можно подраться заново.