Херберт Хоффманн открыл свой тату-салон в Гамбурге после окончания войны и на момент своей смерти (30 июня 2010 года) оставался самым старым практикующим татуировщиком в мире. Все это время Хоффманн снимал на среднеформатную камеру Rolleiflex портреты своих клиентов и записывал истории их жизни и татуировки.
Американские моряки с авианосца «Рэндольф» изучают флеши — образцы татуировок в витрине гамбургской мастерской Хоффманна. 1966 г.
Хоффманн за работой.
Лайл Таттл, род. в 1931 г., татуировщик. Один из самых известных мастеров своего времени, работал со многими знаменитостями в 1960-х, в том числе с Дженис Джоплин, Шер, Генри Фондой. фотография сделана Хоффманном в 1971 году, за пару месяцев до того, как портрет Таттла появился на обложке журнала Rolling Stone.
Альфред из Вены.
Вильгельм Пелка, род. в 1882 г., солдат. Змея на шее Пелки и розы на его щеках восходят ко временам служюы Вилли во Французском иностранном легионе после Первой мировой. После смерти жены Вилли за одну пропил все деньги, был объявлен недееспособным и направлен в диспансер для алкоголиков. В 1960-е Хоффманн помог Пелке найти новую работу и растатуировал ему спину.
Август-Вильгельм Мюллер, род. в 1892 г., рабочий. Зашел в мастерскую один раз в сильном подпитии. Поскольку Хоффманн из принципа не работал с пьяными, пришлось ограничиться двумя фотографиями, которые самому Мюллеру крайне понравились. Его татуировки были сделаны во время Первой мировой войны.
Рихард Вулков, род. в 1911 г., бизнесмен. В конце 1960-х жил во Франкфурте, где его татуировал Хорст Штрекенбах — их жены были близкими подругами. По воспоминаниям Хоффманна, Вулков часто приезжал к нему в гости в Гамбург, каждый раз делал несколько деловых звонков с его домашнего телефона, а в последний визит занял 50 марок, которые так и не отдал.
Доктор Дольд, род. в 1920 г., производитель обуви. Попросил Хоффманна сделать ему наколки на тех местах тела, где они не будут мешать его карьере преуспевающего бизнесмена. За несколько долгих сеансов Хоффманн растатуировал Дольду ягодицы, лобок, подмышки и подошвы ног. Одним из первых в Германии сделал себе пирсинг на сосках.
Эмма и Оскар Манишевски, род. в 1878 и 1886 гг., цирковые артисты. До 1930-х годов гастролировали по всему миру как татуированная пара — пожиратель огня и глотательница мечей. С приходом к власти нацистов такие шоу были запрещены, и большинство их коллег исчезли. После войны Хоффманн смог разыскать синего Оскара и его супругу через бюро поиска пропавших людей Красного креста.
Альфонс Девинаст, род. в 1892 г., рабочий. Убежденный коммунист. В гитлеровские годы провел несколько лет в концлагере. Хоффманн познакомился с ним во второй половине 1950-х и на протяжении нескольких лет делал ему татуировки на плечах, локтях и большое изображение на груди, призванное символизировать всеобщее равенство перед лицом смерти
Отто Христенсен, род. в 1902 г., докер. Оставшись без жилья в Гамбурге после одной из бомбежек в конце войны, пребрался с семьей в Копенгаген, но продолжал часто наведываться в родной город. Научил Хоффманна говорить на нижненемецком — традиционном диалекте севера Германии и Нидерландов.