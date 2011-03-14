Рихард Вулков, род. в 1911 г., бизнесмен. В конце 1960-х жил во Франкфурте, где его татуировал Хорст Штрекенбах — их жены были близкими подругами. По воспоминаниям Хоффманна, Вулков часто приезжал к нему в гости в Гамбург, каждый раз делал несколько деловых звонков с его домашнего телефона, а в последний визит занял 50 марок, которые так и не отдал.