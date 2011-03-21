Уилтон. «Это Уилтон, математик, гений. он из колорадо. Нас познакомила моя подруга — она там тоже жила какое-то время. Уилтон, наверное, самый умный из всех, кого я знаю. мы каждое лето ездим к нему на ранчо».
Макс. «Нас познакомил один чувак, который пытался раскручивать макса как фотомодель. Макс смешной — говорит только о финском металле. Я его снял, и он с тех пор носит эту фотографию по агентствам. Надеется заработать. все в нью-йорке надеются заработать».
Ио. «Мне ее представили как Ио. Она лесбиянка и фотограф. Мне нравится, как она снимает. И веснушки ее нравятся».
Молли. «С Молли мы познакомились в японском ресторане. она тоже фотограф. ее семья эмигрировала из румынии — думаю, по фотографии это заметно».
Саймон. «Это мой старейший друг. Он приехал сюда из лондона в 2004-м — тогда же, когда и я. Ни разу не видел его бритым — всегда с усами и бородкой. Мы с Cаймоном были неразлучны, пока оба не обзавелись подружками».
Джо. «Я его заметил на улице в бруклине и снимал в течение двух лет, но только однажды смог затащить в студию. Он был скинхедом, с шикарным чувством стиля. Просто невероятно, сколько он в свои годы знал о моде! я у него многому научился. а еще Джо открыл для меня японский хоррор».
Тове. «Мы встретились на дне рождения общего знакомого — она всего на два дня прилетела из норвегии. занятные глаза и губы. мне нравится, что она абсолютный андрогин».
Дина. «Я зашел в кафе в Бруклине выпить чаю, официантка — это была Дина — стала меня как-то подкалывать, и мы с ней на удивление быстро сошлись. Она нереально крутая — фотограф и диджей в баре для лесбиянок».
Ева. «Ева из швеции. Мы познакомились на какой-то вечеринке, и я спросил, не попозирует ли она мне — она тогда была блондинкой. оОа согласилась, но накануне съемки перекрасилась в шатенку. Кажется, теперь она живет в майами».
Николь. «Тоже знакомая моей подружки. Она работает в журнале Nylon. конькобежка. Такие глаза!..»
Джереми. «Нас познакомил человек по прозвищу Техас — он откуда-то с юга. То есть Джереми приехал в Нью-йорк на экскурсию, Техас его где-то увидел, подумал, что мне надо его обязательно сфотографировать и притащил в студию. Помню, мы слушали Radiohead. Понятия не имею, где он теперь».
Джоэль. «Он из Остина. Где-то с неделю жил у моих друзей. Долго разговаривали с ним о панк-роке. Мне понравилась драная футболка и эта его цепь на груди — в конце концов, он согласился прийти ко мне в студию».
Джоанна. «Она фотограф — мы покупали пленку в одном магазине и разговорились: я ей давал какие-то советы. После того как я снял Джоанну, она сказала, что на этом портрете ее папа получился как вылитый».
Наталия. «Мы познакомились через молли. Наталия из Бразилии. Режиссер. Она лесбиянка, а ее подружка играет в бразильской группе Css. Наталия прекрасная, мы часто видимся».
Ник. «Ник развозит пиццу на мотоцикле. Моя подружка работала в кафе, а Ник у них занимался доставкой — так и познакомились. Он классический нью-йоркский тусовщик: жить быстро и так далее».