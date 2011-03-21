Джо. «Я его заметил на улице в бруклине и снимал в течение двух лет, но только однажды смог затащить в студию. Он был скинхедом, с шикарным чувством стиля. Просто невероятно, сколько он в свои годы знал о моде! я у него многому научился. а еще Джо открыл для меня японский хоррор».