Текст Андрея Бабицкого и Марии Жолобовой. Иллюстратор Джон Бом /

Jon Boam .

Далее Туда и дорога Далее Комплимент от шефа Правила жизни олимпийского Сочи имеют разное происхождение. Отчасти это законы, принятые специально к Играм Госдумой, отчасти — указы президента и федеральных министерств, постановления местных властей. Но вместе этот корпус создает цельную картину права, которую правильнее всего было бы назвать «чрезвычайным положением». Три статьи существующего закона «О чрезвычайном положении», принятого в 2001 году, содержат полный перечень мер, которые может вводить исполнительная власть, объявив соответствующий режим. Статья 11 перечисляет исключительные меры в общем случае, 12-я статья — в случае попытки насильственной смены конституционного строя, а статья 13 — в случае природных или техногенных катастроф. Все три статьи вместе содержат 23 пункта, большинство из которых явным образом применяются в Сочи. Это ограничение прав и свобод граждан, особый порядок движения транспорта, товаров и услуг, усиленная охрана. В некоторых отношениях сочинский корпус даже жестче, чем закон о ЧП, который не предполагает, например, явной отмены тайны телефонных переговоров. Кроме того, особый правовой режим в городе, даже в самых жестких своих проявлениях, продлится 73 дня, с 7 января до 20 марта 2014 года. Чрезвычайное положение в любой местности России не может длиться больше 60 дней.

СТАТЬЯ 11. б) Установление ограничений на свободу передвижения по территории, на которой введено чрезвычайное положение, а также введение особого режима въезда на указанную территорию и выезда с нее, включая установление ограничений на въезд на указанную территорию и пребывание на ней иностранных граждан и лиц без гражданства.

Граждане Российской Федерации по прибытии в Сочи должны в течение максимум трех дней подать заявку на регистрацию по месту пребывания. Чтобы попасть на олимпийские соревнования, помимо билета необходимо будет иметь при себе особую карту регистрации. При этом наличие билета не гарантирует ее получения. Иногородние и иностранные строители вечером могут выходить в город только группами и в сопровождении старшего.

СТАТЬЯ 11. в) Усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта.

Гостей и участников Игр в Сочи будут охранять 50 тысяч полицейских и военных.

СТАТЬЯ 11. г) Установление ограничений на осуществление отдельных видов финансово-экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств.

На Играх можно расплачиваться только картами Visa или наличными.

СТАТЬЯ 11. д) Установление особого порядка продажи, приобретения и распределения продовольствия и предметов первой необходимости.

Во время Олимпиады регулируются цены на услуги прачечных и химчисток. Кроме того, регулируются цены на железнодорожные и авиационные перевозки в Сочи и из города, на услуги маршрутных и легковых такси, а также гостиничные номера. Номер высшей категории в пятизвездочном отеле не может стоить больше 13 896 рублей в сутки, в двуместном номере четырехзвездочного отеля (кроме номеров высшей категории) — более 6 492 рублей. Отели категории «две звезды» и меньше при одноместном размещении не могут стоить более 2 936 рублей в сутки. На время Олимпиады в Сочи должны быть закрыты все придорожные магазины. В меню всех пунктов питания во время проведения Игр нельзя включать овощные, мясные, рыбные и грибные консервы, а также макароны по‑флотски.

СТАТЬЯ 11. е) Запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий.

Все собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением Олимпийских игр, переносятся на другой период времени. (При этом глава МОК Томас Бах заявил, что митинги можно будет проводить в специально отведенных местах.)

СТАТЬЯ 11. з) Ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.

В городе устанавливаются контролируемые и запретные зоны. Въезд и движение личного автотранспорта в контролируемые зоны осуществляется только по пропускам, а в запретные зоны во время Олимпиады нельзя пройти и пешком. В акватории Черного моря определена зона, запретная для плавания, а в небе над городом — зона ограничения полетов. Дополнительные ограничения могут быть установлены в любой момент президентом Российской Федерации. В период Олимпиады в Сочи действуют специальные правила дорожного движения. За езду по дороге или полосе для транспортных средств Игр или остановку на них — штраф 5 000 рублей, за игнорирование олимпийской разметки и дорожных знаков — 3 000 рублей. Стаж работающих на Играх водителей общественного транспорта должен составлять не менее пяти лет. Перед началом работы они должны пройти шестидневную стажировку. Борьба с гололедицей будет проводиться превентивно (основываясь на метеопрогнозе) при каждом случае ее возможного появления.

СТАТЬЯ 12. а) Введение комендантского часа, то есть запрета в установленное время суток находиться на улицах и в иных общественных местах без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность граждан.

Граждане РФ не могут находиться на территории города Сочи, свободно передвигаться или выбирать место пребывания без получения специального документа. При этом иностранные граждане, имеющие олимпийские удостоверения личности и аккредитации, этой необходимости лишены. Иностранный персонал Игр въезжает на территорию города без виз.

СТАТЬЯ 12. б) Ограничение свободы печати и других средств массовой информации путем введения предварительной цензуры с указанием условий и порядка ее осуществления, а также временное изъятие или арест печатной продукции, радиопередающих, звукоусиливающих технических средств, множительной техники, установление особого порядка аккредитации журналистов.

Запрещены: любые рекламные материалы, печатная продукция, баннеры и плакаты религиозного, политического или оскорбительного содержания, а также содержания, противоречащего общественному порядку или морали. Слово «Олимпиада» и все однокоренные не могут использоваться без разрешения МОК. Пишущие журналисты не могут использовать для съемок спортсменов или зрителей мобильные устройства (включая «мыльницы»): это будет считаться серьезным нарушением и приведет к аннулированию аккредитации. Люди, не являющиеся организаторами или участниками Игр, не имеют права пользоваться радиочастотами.

СТАТЬЯ 12. г) Проверка документов, удостоверяющих личность граждан, личный досмотр, досмотр их вещей, жилища и транспортных средств.

В границах контролируемой территории строятся специальные пункты, оборудованные кабиной для проведения личного досмотра граждан. Сотрудники полиции не могут допускать на контролируемую территорию граждан, которые отказались от досмотра.

СТАТЬЯ 12. д) Ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, сильнодействующие вещества, этилового спирта, спиртных напитков, спиртосодержащей продукции.

Во время Олимпиады в Сочи нельзя продавать оружие, патроны и взрывчатые вещества. Кроме того, на олимпийские объекты нельзя проносить: лекарственные препараты (более одной упаковки, более трех наименований, суммарной емкостью более 100 мл); сумки или чемоданы больших размеров; продукты питания и напитки (за исключением детского питания и молока); термосы и фляги, стеклянные контейнеры и бутылки; жидкости объемом более 100 мл; флаги и баннеры размером более 2x1 м, а также флаги стран, не участвующих в Играх; радиочастотное оборудование (за исключением USB-модемов, смартфонов и телефонов, охранных брелоков, медицинских имплантатов, слуховых аппаратов), лазерные устройства, штативы; устройства, создающие излишний шум и способные мешать проведению и просмотру соревнований (в частности, вувузелы); спортивный инвентарь и велосипеды; любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их копии и аналоги.

СТАТЬЯ 12. е) Выдворение в установленном порядке лиц, нарушающих режим чрезвычайного положения и не проживающих на территории, на которой введено чрезвычайное положение, за ее пределы за их счет, а при отсутствии у них средств — за счет средств федерального бюджета с последующим возмещением расходов в судебном порядке.

В Сочи была создана специальная комиссия, призванная проверить регистрацию всех жителей города и выселить тех, у кого отсутствует постоянная регистрация.

СТАТЬЯ 13. б) Введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ветеринарных и других мероприятий.

Все, кто будет контактировать с гостями и участниками Игр, должны до 1 декабря 2013 года сделать прививки от вирусного гепатита А, дизентерии, гриппа и кори. В список лиц, подлежащих иммунизации, включены работники сферы ЖКХ, складов и очистных сооружений, сотрудники гостиниц, ресторанов и кафе, персонал олимпийских объектов, волонтеры, медработники и трудовые мигранты.

СТАТЬЯ 13. в) Привлечение государственного материального резерва, мобилизация ресурсов организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, изменение режима их работы, переориентация указанных организаций на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции и иные необходимые в условиях чрезвычайного положения изменения производственно-хозяйственной деятельности.

Владельцы любых учреждений (магазинов, клубов и проч.) должны обеспечить меры их дополнительной охраны за свой счет. Кроме того, все собственники и арендаторы земельных участков, находящихся в границах зон особой архитектурно-планировочной организации территории, обязаны завершить строительство расположенных на них объектов до 1 января 2013 года; за счет собственных или привлеченных средств. От них также требуется привести внешний архитектурный облик объектов капитального строительства в соответствии с установленными требованиями. (Подготовительные работы для строительства олимпийских объектов, напротив, могут быть даже начаты в отсутствие разрешений на строительство.) Требования определяют, в частности, что отделку зданий необходимо выполнять из композитных материалов, натурального камня или керамогранита (допустимая цветовая гамма: светло-песочная, коричневая, «шоколад», бордовый, серый). Кровля объекта может быть покрыта керамической черепицей (красно-коричневого цвета) или гибкой (от красного до коричневого). Отделка стен фасада должна выполняться в бежевых и белых тонах. До конца 2014 года в городе вводится мораторий на любое коммерческое строительство.

ИСТОЧНИКИ: Федеральный конституционный закон №3-ФКЗ от 30.05.2001. Федеральные законы: №310-ФЗ от 01.12.2007, №238-ФЗ от 30.10.2007, №125-ФЗ от 28.06.2009, №379-ФЗ от 03.12.2011, № 277-ФЗ от 29.12.2012, № 235-ФЗ от 03.12.2012. Указы президента РФ: №686 от 09.08.2013, №850 от 15.11.2013. Постановления правительства РФ: №458 от 01.06.2009, №564 от 15.07.2009, №1084 от 22.10.2012, №1264 от 06.12.2012, №881 от 04.10.2013, №856 от 30.09.2013, №746 от 28.08.2013, №1003 от 08.11.2013. Приказы Минтранса РФ №369 от 09.10.2012, №443 21.12.2012. Приказ МВД РФ №839 от 11.10.2013. Постановление главы администрации губернатора Краснодарского края №199 от 06.03.2013. Постановление администрации города Сочи №1864 от 13.08.2013. Распоряжение администрации города Сочи №306-р от 01.06.2010.