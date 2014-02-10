Ограждение на границе США с Мексикой в Аризоне.
Сотрудник BORSTAR (Группа поиска, экстренной медицинской помощи и спасения Пограничной службы США). BORSTAR занимается поиском заблудившихся в пустыне нелегальных мигрантов.
Нелегальные мигранты, обнаруженные сотрудниками BORSTAR. Переход границы через пустыню в среднем занимает 5 дней.
Автомобиль с 230 килограммами марихуаны, который был остановлен Пограничной службой США. Такой объем контрабанды в Аризоне считается небольшим.
Знак в память о погибших, изготовленный из найденных в пустыне вещей, в лагере активистов группы No More Death, которые требуют обеспечивать водой и оказывать медицинскую помощь мигрантам.
Сотрудник BORSTAR оказывает медицинскую помощь человеку, который был ограблен наркоторговцами.
Активисты No More Death решают, куда отправить очередной патруль с водой. Волонтеры создали сложную систему, помогающую находить мигрантов, чтобы оказать им помощь.
Шерифы, которые занимаются поиском наркоторговцев и заблудившихся мигрантов. Сотрудники управления шерифа округа Пима должны бороться с нелегальным наркотрафиком, сообщать о найденных трупах и доставлять раненых и погибших в клинику.
43-летний мексиканец, обнаруженный в предсмертном состоянии наемными рабочими с расположенного неподалеку ранчо.
Он шел по пустыне несколько дней без еды и с небольшим запасом воды.
Один из популярных среди мигрантов и контрабандистов маршрутов, проходящий через гору Райтсон, высота которой составляет 2881 метр над уровнем моря. Многие мигранты получают здесь серьезные травмы или погибают.
Руководитель BORSTAR Пол МакКенна.
Шериф, обнаруживший джип с марихуаной. Этот регион является одним из ведущих в стране по объемам наркотрафика.
Нелегальные мигранты часто отдирают от своей обуви подошвы, чтобы оставлять в пустыне менее заметные следы.
Вертолет Пограничной службы в поисках контрабандистов.
Погибший мигрант, найденный в резервации индейцев папаго.
Остатки скелета, найденного местной женщиной во время конной прогулки неподалеку от города Тусон. Судмедэксперты считают, что это мужчина, который погиб по меньшей мере год назад.
Нелегальный мигрант, пойманный сотрудниками Пограничной службы по наводке местного жителя.
Останки тел, найденных в пустыне.
Могила неизвестного человека на кладбище округа Пима.