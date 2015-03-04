«Я сейчас как раз проверяла смс, которые скопились со времени моего путешествия в Индию, из которого я только что вернулась. И пока я их разбирала, я получила сигнал о новом смс. Я просматриваю все смс и стираю те, которые больше ничего не значат, но многие я сохранила. Я думаю, это что-то вроде дневника. Я купила новый мобильный телефон, потому что старый запоминал только 10 смс, а это мне не подходит, я не хочу удалять их сразу после того, как они приходят, это немного грустно. Вот, например, это письмо от друга, от девушки, которую я встретила в Индии, и хотя мы немного потеряли друг друга из виду, я написала ей, что, типа, я в Копенгагене, все прекрасно, очень солнечно и немного прохладно, и я скучаю по тебе. И она ответила». Копенгаген, Дания.

«Я увидел полицейских, которые засовывали квитанции о штрафах под дворники машин. Это навело меня на мысль о дорожных полицейских, и в частности о том, как подло они работают. Недавно я поставил машину вроде бы в разрешенном месте. А написали, что там парковаться нельзя. На обочине я действительно заметил еле видные желтые полосы. Я пошел разбираться. И в другой раз поставил машину просто безупречно, а в квитанции сказано: она стояла не в восьми метрах от перекрестка, а в шести с половиной. Штрафовать надо тех, кто сильно нарушает закон и вредит другим. Но тот, кто просто не заметил чего-то, что абсолютно не важно, и если известно, что это сделано ненамеренно, таким людям они не должны прилеплять к стеклу свои проклятые бумажки». Копенгаген, Дания.

«Я думала о том, как была в клубе на улице Стенгеде в прошлое воскресенье, и о том, что случилось, потому что там было одно маленькое происшествие… Это был… можно сказать «флирт» по‑датски? Это был легкий флирт, но потом что-то случилось, и мне пришлось уйти. Так что это не переросло во что-то, кроме легкого флирта. Нас ничто не связывало, но мы обменялись взглядами. И это было замечательно. Я не говорила с ним. Только на танцполе… глазами. Я никогда раньше его не видела. И я не знаю, хотелось бы мне увидеть его снова… Нет, это было важно только там и тогда, это было хорошо там и тогда, но мне не обязательно с ним снова встречаться. Нет…» Копенгаген, Дания.

«Я думал о том, что я только что вышел с работы, и начались выходные, я собирался забрать сына, который сейчас у своего друга, а я на полчаса опаздываю. Но это не важно, что я немного опаздываю. Им весело, и они будут играть в замечательном месте до тех пор, пока я не приду. Так что это не так важно. С ним все в порядке. А потом мы пойдем домой и проведем вместе все выходные… Это будет очень приятно». Копенгаген, Дания.

«Я думал, что это за коляска, которую катит вон та женщина, потому что у нас самих через два месяца будет ребенок, и мы уже подумываем, какую коляску покупать. Ее коляска очень похожа на ту, которую мы собираемся купить. Нам показалось, что она симпатичная, удобная и простая. Кажется, фирмы Odder, это датский продукт. Такая повозка. А больше я ни о чем не думал, потому что потом меня отвлек полицейский, который остановил машину, потому что водитель говорил по мобильному телефону и одновременно совершал запрещенный поворот». Копенгаген, Дания.

«До того как я подошла к этим озерам, я думала, спуститься мне по лестнице или лучше пойти по дорожке, которая ведет к озерам. А потом я подумала, что просто сяду и буду смотреть на озера. Я пришла прямо из дома — я безработная и у меня много свободного времени — собиралась выйти на улицу и сделать зарядку, а потом спуститься к озерам, потому что это красивейшее место. Я почувствовала, что мне необходимо увидеть воду, поэтому и пошла на прогулку. Совместить зарядку и созерцание воды — вот такая была у меня цель». Копенгаген, Дания.

«Я думал о коробке шоколадных трюфелей, которые собираюсь подарить другу, о том, что они остались на столе, а солнце светит прямо в окна, и трюфели могут растаять. Надеюсь, они все-таки не превратятся в липкую бесформенную массу. Он что-то вроде моего бойфренда… ну, скорее, просто друг. Мы не называем друг друга бойфрендами, просто встречаемся, а чему быть, того не миновать. Я решил подарить ему трюфели, потому что он любит шоколад. Мне показалось, это уместно. Мы знакомы всего месяца полтора, и… я увидел магазин, подумал, ему будет приятно. Это было абсолютно спонтанное действие… Я проходил мимо витрины, увидел коробку и подумал: черт возьми, а почему бы нет?!» Нью-Йорк, США.

«Я только что прошла мимо рекламного плаката, там было что-то про яхт-клуб на озере Пеблинге. И потом как раз когда я подошла сюда, как раз перед тем как вы заговорили со мной, я подумала, что мне хотелось бы стать членом яхт-клуба, но в южной части Швеции, в Мальмё, и я думала о яхтах и о воде в Мальмё и звуках, которые там слышны. Я бы хотела быть членом яхт-клуба в Мальмё, потому что мне кажется, что там гораздо больше места, здесь слишком людно, и мне надоели все эти клубы, в которых я здесь состою. Я не имею в виду яхт-клуб, я говорю о клубе гребцов, там теряешь время в очередях, и так далее. Я устала от этого, и просто представляю, что там могло быть побольше места». Копенгаген, Дания.

«Ну, я скажу, о чем я думал, когда мы встретились. Я живу на улице Гёттерсгеде и собирался пойти гулять с собакой, так? Я думал о том, что моя жена, которая уехала три дня назад, вернется домой через час, у нее будет ребенок через две недели, и я сделал пеленальный столик, и я очень и очень волнуюсь, понравится ли он ей, потому что я все последние три дня провел за работой… Плотник из меня не лучший, но я очень старался, работая над этим проектом, мне казалось, это должно было быть что-то… что-то особенное. Так что я сейчас вот о чем думал, все ли детали подходят друг к другу, все ли на месте или… что, если она придет домой, а меня еще там не будет, она поймет, что столик готов, и мне не придется ничего объяснять». Копенгаген, Дания.

«Вот… Я пытался думать… Я оставил велосипед в Вестсайде и пытался понять, как дойти до велосипеда, чтобы забежать в Cliff-bar — это такой диетический бар. Там арахисовое масло, а это все, что я ем на завтрак. Мне нужно было в кафе-мороженое и в Cliff-bar. Но у меня… Знаете, у меня нога не сгибается, даже не знаю почему. Я хотел найти кратчайший путь к велосипеду, и чтобы по дороге был Cliff-bar и кафе, а у меня нога не гнется… Да. Может быть, это как-то связано с сексуальной активностью… Я не уверен… Нет, вообще-то я уверен». Нью-Йорк, США.

«Я думал, как здорово, что я все-таки купил два мешка для грязного белья, чтобы его можно было сортировать, и немного контролировать процесс. В общем, я был доволен собой, от того, что навел хоть какой-то порядок в своей жизни. Один для цветного, другой для исподнего и постельного белья. Я, типа, чувствовал, что веду себя по‑взрослому. Я долго об этом думал и потом… Ну, я просто проходил мимо библиотеки и подумал, ну, этот магазин вон там, недалеко, Да, я пошел в библиотеку и… подумал просто… этот магазин, он недалеко, надо не забыть… В общем, эти мешки сейчас лежат у меня в сумке». Копенгаген, Дания.

«Я все утро шляюсь по Копенгагену, а жена моего друга в то время рожает, и они оба сейчас в больнице. И единственное, что приходит в голову, это что я собирался обновить весь гардероб, а купил всего один свитер. Я вчера приехал к другу в Остербро. Когда я ложился спать вчера в три ночи, в квартире нас было трое, а утром я проснулся один. Я понял, что начались роды. Я хотел сходить с другом на футбол, но, похоже, ему будет не до того. Я собирался накупить кучу одежды, но ничего не получилось, потому что… ну да, не знаю, почему, беспокойство, футбол, и еще я не знаю, что там, в этой чертовой больнице происходит, так что придется тащиться назад, а там сидеть и ждать. Он же может заглянуть, чтобы захватить какие-то вещи». Копенгаген, Дания.

«Я думала о том, что машина, которая только что проехала, была черной версией машины одних моих друзей. И я заглянула в салон, чтобы проверить, а вдруг это их машина, но там были не они. Я заметила женщину на пассажирском сиденье — такая брюнетка с длинными волосами, в темных очках от Гуччи и в шубе. Она очень отличалась от тех, кого я ожидала увидеть в машине. Потому что те люди, мои друзья… эта моя подруга, она ни за что не напялила бы меха и темные очки от Гуччи в такой пасмурный день». Копенгаген, Дания.

«Я думал о том, что у моего сына сегодня последний день в яслях, завтра он пойдет в детский сад, поэтому я волновался, как прошел этот день. Он принес пирожные с кремом и все такое, интересно, они были вкусные? Я не уверен, что он полностью понимает, что означает начало детского сада, но он понимает, что будет что-то новое, что вот, ты вырастаешь и идешь в сад, и он этого ждет. Да, я так думаю… А может, он и понимает, он говорит, что понимает, но конечно, немножко боится. Ему сейчас три, он будет ходить в сад до школы, то есть до шести, так что впереди еще около трех лет. Новая ступень карьерной лестницы. Вообще, это большой скачок, по‑моему». Копенгаген, Дания.

«Я думал, что эти «Сникерсы» (шоколадные батончики. — Esquire) с большой порцией арахиса действительно вкусные, а потом я подумал, что меня хорошо подстригли. Я только что был у нового парикмахера. Вот о чем я размышлял, прежде чем вернуться на работу. Да, я жевал свой арахис и подумал: хм, вкусно, а потом… потом я подумал, что это был неплохой парикмахер». Копенгаген, Дания.

«Я думала, идти мне прямо или повернуть направо. Но в то же самое время я думала: как здорово… Я только что встретила одного близкого друга, который шел навстречу с тремя другими мужчинами, и я так удивилась, что он пешком, потому что обычно он ездит на машине. И он… застал меня врасплох, просто сказав «привет». В это время я думала о том, какую дорогу выбрать, забавно, что я его встретила. Его шапка была надвинута почти на нос, так что я даже не сразу его узнала. И все-таки это был он, и он начал говорить: привет, то да се… Это было очень весело и приятно. Я знаю его еще с тех пор, когда работала в его компании. Я 30 лет была домохозяйкой, в какой-то момент мне было просто необходимо вырваться, и я начала работать у него». Копенгаген, Дания.

«Через час мы с женой и сыном собираемся в гости к друзьям. Жена пока ходит по магазинам, выбирает подарок, а я думаю, что мы поедем на автобусе, потому что на улице чертовски холодно, и в любом случае я заранее прокомпостировал билеты. Я их пробил, потому что мы доехали сюда на автобусе и вышли, чтобы найти подарок, а потом мы снова поедем на том же автобусе, просто продолжим наш путь, так? Я вот о чем думал: а вдруг время действия билета закончится еще до того, как мы выйдем из автобуса около дома друзей? А потом я понял, что не надо пробивать билеты еще раз, потому что и так достаточно». Копенгаген, Дания.