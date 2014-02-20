Туда и дорога
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Комплимент от шефа
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На безопасность во время Олимпийских игр в Сочи было потрачено около $2 млрд. За эти деньги в город привезли десятки тысяч полицейских и солдат, поставили десятки КПП, закупили технические средства. Корреспондент The New York Times Дэвид Херценхорн был впечатлен масштабом — и технологическим совершенством — систем безопасности. Отдельно он упомянул разработку петербургской компании «Элсис», которая определяет потенциальных террористов по их эмоциональному состоянию, выраженному в мельчайших подрагиваниях лицевой мускулатуры, «известных как вестибулярно-эмоциональные рефлексы». Программное обеспечение «Элсис» анализирует видеосъемку лиц людей, проходящих мимо камеры, чтобы, по словам корреспондента, «заметить человека невыразительной внешности, чье возбужденное состояние, тем не менее, служит признаком немедленной угрозы».

Уже этого было бы достаточно, чтобы начать гордиться высохотехнологичным производством из Петербурга. В конце концов, нигде, кроме Сочи (а также аэропорта Пулково и московского метрополитена), столь продвинутой системы нет. Но это только вершина айсберга. На счету компании еще множество изобретений и разработок с коммерческим потенциалом, и большинство из них основано на научных исследованиях заместителя директора «Элсис» Виктора Минкина. Компания отказывается комментировать свои разработки до окончания Олимпиады, но хорошее представление о них можно получить на сайте.

Так, система Biofinger, по уверению создателей, позволяет определить по отпечаткам пальцев, насколько два человека подходят друг другу. Проверить, работает ли система, можно самостоятельно — в интернет-магазине «Элсис». Теоретическую базу программы обеспечивает соответствующая публикация Минкина (на сайте, не в научном журнале), постулирующая, в частности, «структурную сходность папиллярных линий со структурой извилин головного мозга». Внимательно рассмотрев свои пальцы и вооружившись пособием по дерматоглифике, можно оценить в себе уровень экстравертности и лидерства (оба эти качества, кстати, выражены у польщенного автора статьи). На сайте компании вместо фотографий менеджеров приведены их отпечатки пальцев — поскольку «известно, что изображения отпечатков пальцев во многом более информативны, чем изображения лица человека».

Другая разработка компании — «кирлиановский эндоскоп», построенный по заказу Кубанского медицинского университета прибор «для диагностики онкологических заболеваний». За пределами научного сообщества эффект, положенный в основу прибора, часто интерпретируется как проявление биополя человека, — наличие которого отрицает как онкология, так и другие области науки.

Наконец, целый ряд коммерческих разработок компании «Элсис» основан на их центральной технологии Vibraimage, которая призвана фиксировать мелкие дрожания лицевой мускулатуры — тот самый «вестибулярно-эмоциональный рефлекс». Разные программы позволяют определять, полагаясь на данные видеосъемки, эмоциональное состояние человека, его намерения (в частности, террористические) и врет ли он в данный момент (система «Виброложь»). Компания выпустила даже соответствующее приложение под ОС Android.

Технология описана в четырехстраничной статье в журнале «Медицинская техника» и защищена американским патентом. Но есть, конечно, тонкость. Статья — со списком библиографии в 12 пунктов — не ссылается ни на одну другую научную статью, опубликованную в признанном журнале, и не приводит никаких данных о результатах тестирования метода. Патент защищает только технологию обработки изображения, а не ее психологическую интерпретацию, в то время как пользователям продается именно интерпретация. То есть алгоритм, который сообщает правоохранителям, что у того или иного человека агрессивные намерения, просто не проходил научной проверки — или ее результаты неизвестны.

Самая инновационная часть программы Vibraimage — это ее маркетинг. Видеоканал компании в Youtube рекламирует картинки, полученные с помощью программы, как «ауру» (тут, например, можно увидеть ауру Высоцкого). У слова аура, однако, псевдонаучная репутация, поэтому в общении, например, с государственными учреждениями оно заменяется на «вестибулярно-эмоциональный рефлекс» (надо ли говорить, что и этот термин был придуман Минкиным). И государственные учреждения с радостью покупают разработки компании.

С 2005 года «Элсис» выиграла по меньшей мере два конкурса на разработку с начальными суммами контрактов 10 и 100 млн рублей: «Создание системы дистанционного бесконтактного сканирования и идентификации психофизиологического состояния человека» и «Разработка технологии и создание средств обнаружения скрытно переносимых человеком опасных предметов и контроля его психоэмоционального состояния». Компания сотрудничает с петербургским производителем фотоэлектрических приборов ЦНИИ «Электрон», который входит в состав «Ростехнологий». Кстати, заместителем директора «Электрона» работает один из совладельцев «Элсис», другой служит директором Департамента инновации и стратегического развития «Ростехнологий», а третий трудится зампредом в Комитете Торгово-промышленной палаты по инвестиционной политике. Еще двое — директор и замдиректора «Элсис».

Недавно для компании наступил звездный час: сотрудники Института повышения квалификации МВД продемонстрировали систему Vibraimage Владимиру Путину, который одобрительно прослушал презентацию. Теперь можно не сомневаться, что технология выявления террористов по их ауре, то есть, простите, вестибулярно-эмоциональным рефлексам, распространится по всей стране. $2 млрд, потраченные на безопасность только в Сочи, обещают компании «Элсис» самые радужные перспективы.