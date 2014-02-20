Визуализированные «Элсис» ауры Владимира Высоцкого и Виктора Януковича. Компания утверждает: «Энергетика Высоцкого не нуждается в подтверждении техническими средствами, она, скорее, является эталоном для сравнения. Теперь каждый пользователь системы виброизображения может сравнить себя с Высоцким и увидеть, к чему следует стремиться».

На безопасность во время Олимпийских игр в Сочи было потрачено около $2 млрд. За эти деньги в город привезли десятки тысяч полицейских и солдат, поставили десятки КПП, закупили технические средства. Корреспондент The New York Times Дэвид Херценхорн был впечатлен масштабом — и технологическим совершенством — систем безопасности. Отдельно он упомянул разработку петербургской компании «Элсис», которая определяет потенциальных террористов по их эмоциональному состоянию, выраженному в мельчайших подрагиваниях лицевой мускулатуры, «известных как вестибулярно-эмоциональные рефлексы». Программное обеспечение «Элсис» анализирует видеосъемку лиц людей, проходящих мимо камеры, чтобы, по словам корреспондента, «заметить человека невыразительной внешности, чье возбужденное состояние, тем не менее, служит признаком немедленной угрозы».

Уже этого было бы достаточно, чтобы начать гордиться высохотехнологичным производством из Петербурга. В конце концов, нигде, кроме Сочи (а также аэропорта Пулково и московского метрополитена), столь продвинутой системы нет. Но это только вершина айсберга. На счету компании еще множество изобретений и разработок с коммерческим потенциалом, и большинство из них основано на научных исследованиях заместителя директора «Элсис» Виктора Минкина. Компания отказывается комментировать свои разработки до окончания Олимпиады, но хорошее представление о них можно получить на сайте .

Так, система Biofinger, по уверению создателей, позволяет определить по отпечаткам пальцев, насколько два человека подходят друг другу. Проверить, работает ли система, можно самостоятельно — в интернет-магазине «Элсис» . Теоретическую базу программы обеспечивает соответствующая публикация Минкина ( на сайте , не в научном журнале), постулирующая, в частности, «структурную сходность папиллярных линий со структурой извилин головного мозга». Внимательно рассмотрев свои пальцы и вооружившись пособием по дерматоглифике, можно оценить в себе уровень экстравертности и лидерства (оба эти качества, кстати, выражены у польщенного автора статьи). На сайте компании вместо фотографий менеджеров приведены их отпечатки пальцев — поскольку «известно, что изображения отпечатков пальцев во многом более информативны, чем изображения лица человека».

Другая разработка компании — «кирлиановский эндоскоп», построенный по заказу Кубанского медицинского университета прибор «для диагностики онкологических заболеваний». За пределами научного сообщества эффект, положенный в основу прибора, часто интерпретируется как проявление биополя человека, — наличие которого отрицает как онкология, так и другие области науки.

Наконец, целый ряд коммерческих разработок компании «Элсис» основан на их центральной технологии Vibraimage, которая призвана фиксировать мелкие дрожания лицевой мускулатуры — тот самый «вестибулярно-эмоциональный рефлекс». Разные программы позволяют определять, полагаясь на данные видеосъемки, эмоциональное состояние человека, его намерения (в частности, террористические) и врет ли он в данный момент (система «Виброложь»). Компания выпустила даже соответствующее приложение под ОС Android.