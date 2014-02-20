На безопасность во время Олимпийских игр в Сочи было потрачено около
Уже этого было бы достаточно, чтобы начать гордиться высохотехнологичным производством из Петербурга. В конце концов, нигде, кроме Сочи (а также аэропорта Пулково и московского метрополитена), столь продвинутой системы нет. Но это только вершина айсберга. На счету компании еще множество изобретений и разработок с коммерческим потенциалом, и большинство из них основано на научных исследованиях заместителя директора «Элсис» Виктора Минкина. Компания отказывается комментировать свои разработки до окончания Олимпиады, но хорошее представление о них можно получить
Так, система Biofinger, по уверению создателей, позволяет определить по отпечаткам пальцев, насколько два человека подходят друг другу. Проверить, работает ли система, можно самостоятельно —
Другая разработка компании — «кирлиановский эндоскоп», построенный по заказу Кубанского медицинского университета прибор «для диагностики онкологических заболеваний». За пределами научного сообщества эффект, положенный в основу прибора, часто интерпретируется как проявление биополя человека, — наличие которого отрицает как онкология, так и другие области науки.
Наконец, целый ряд коммерческих разработок компании «Элсис» основан на их центральной технологии Vibraimage, которая призвана фиксировать мелкие дрожания лицевой мускулатуры — тот самый «вестибулярно-эмоциональный рефлекс». Разные программы позволяют определять, полагаясь на данные видеосъемки, эмоциональное состояние человека, его намерения (в частности, террористические)
Технология описана в четырехстраничной статье в журнале «Медицинская техника» и защищена
Самая инновационная часть программы Vibraimage — это ее маркетинг. Видеоканал компании в Youtube рекламирует картинки, полученные с помощью программы, как «ауру» (
С 2005 года «Элсис» выиграла по меньшей мере два конкурса на разработку с начальными суммами контрактов 10 и 100 млн рублей: «
Недавно для компании наступил звездный час: сотрудники Института повышения квалификации МВД продемонстрировали систему Vibraimage Владимиру Путину, который