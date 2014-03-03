Женщины парами выходят и дерутся на кулаках. Они не защищают лица и руки, и их кровь, пролитая в бою, считается священной — согласно местному поверью, она символизирует плодородие и, падая на пашню, должна породить новые ростки.
После моления о дожде каждый год 2 мая жители деревни собираются на вспаханном поле, в центре которого должно произойти побоище.
Женщина и две ее дочери направляются к полю, где им предстоит до крови биться со своими односельчанками.
Соперницы выходят биться в центр круга, образованного их болельщиками-односельчанами.
Женщины дерутся, растягивая и разрывая друг на друге одежду. Бой считается оконченным, когда одна из соперниц сдается.
Жители деревни разделяются на две группы, каждая их которых выставляет на бой по несколько участниц. У каждой из них есть свои болельщики.
Одна из соперниц поправляет прическу после боя.
Науа символически оставляют на поле после боя клочки бумаги, обрызганной кровью.
Науа верят, что земля, на которую пролилась кровь, становится плодородной и что чем больше боев пройдет на поле, тем больше выпадет дождей.