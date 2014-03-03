Женщины парами выходят и дерутся на кулаках. Они не защищают лица и руки, и их кровь, пролитая в бою, считается священной — согласно местному поверью, она символизирует плодородие и, падая на пашню, должна породить новые ростки.

После моления о дожде каждый год 2 мая жители деревни собираются на вспаханном поле, в центре которого должно произойти побоище.

Женщина и две ее дочери направляются к полю, где им предстоит до крови биться со своими односельчанками.

Соперницы выходят биться в центр круга, образованного их болельщиками-односельчанами.

Женщины дерутся, растягивая и разрывая друг на друге одежду. Бой считается оконченным, когда одна из соперниц сдается.

Жители деревни разделяются на две группы, каждая их которых выставляет на бой по несколько участниц. У каждой из них есть свои болельщики.

Одна из соперниц поправляет прическу после боя.

Науа символически оставляют на поле после боя клочки бумаги, обрызганной кровью.