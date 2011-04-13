Район, который должен быть перестроен.
Чжан Чженгфа в своем доме, который он также использует как небольшой продуктовый магазин.
Таксисты в ожидании клиентов. В среднем, за день они зарабатывают около 50 юаней (3 доллара).
Чжан Ван Ю поет песню посреди бытовых отходов, разбросанных возле ее дома.
Чжан Ао выглядывает за дверь. После серии поджогов жители стали пристально следить за всем, что происходит на улице.
Чен Линь Сянь, выживший во время землетрясения в Сычуане, во дворе своего дома рядом с могилой своих детей.
Супруги Чанг рядом со своим новым домом, который строится для них взамен разрушенного в Сычуан
Дзя Чжэнь Лянь на площади Тянаньмень.
Чанг Пинг на площади Тяньаньмень.
Цзянь Тао
Безработный Мистер Ду рядом с пустым стендом, который предназначен для объявлений о рабочих вакансиях.
Ай Ван в VIP комнате своего клуба «China Doll» в центре Пекина.
Психолог Ли Сю Минг. Он часто ездит по стране в поисках работы.
Гоу Цзинь Ю прожила более тридцати лет в районе, который теперь собираются перестраивать.
Ай Тун Мин несет свежее мясо на рынок.
Сестры Лэй Мин и Гун Лин Лин рядом с домом.
Чжао Вэн, студентка.
Внучка с бабушкой на границе нового и старого районов города Далянь.
Жуан Юнь на площади Тянаньмень.
Чан Пин на площади Тянаньмень.