Эдит спит. Фото сделано за 4 года до ee смерти. Джефф Эллиот: «Эдит была недооцененным человеком с мятущейся душой. Она родилась в семье академиков, известных археологов и юристов, она была мыслящим, эксцентричным и необычным ребенком, у нее было 5 братьев и сестер. У Эдит были сильными артистические амбиции, которые так навсегда и остались нереализованными. Ее жизнь, по большей части, была разрушена алкоголем. Непереносимость алкоголя, в сочетании с пьющем мужем, требующим ее участия и внимания, привели к возникновению тяжелой депрессии и развитию паранойи».
Эдит рядом с портретом прапрапрабабушки Джеффа.
Стол в доме Эдит. Фото сделано во время войны во Вьетнаме.
Джефф Эллиот: «Из-за алкоголя и головной боли Мама часто „отключалась“. Я помню, как ребенком я сидел на полу рядом с ее кроватью и отвечал на ее путаные и пугающие вопросы, типа: что я делала прошлой ночью?».
Автопортрет Джеффа Эллиота сорокалетней давности.
Стол отца Джеффа. На фотографии сестра Джеффа. Фото сделано за 6 месяцев до смерти Эдит.
Джефф Эллиот: «Мама всегда была красивой женщиной, но ее проблемы с психикой и алкоголем сказались на ее внешности»
Эдит спит после коктейльной вечеринки.
Эдит с мужем.
Гостиная в доме Эдит, Джексонвилль, Иллинойс.
Эдит с мужем и их семейным врачом.
Эдит в один из редких дней, когда ее сознание было ясным.