Эдит спит. Фото сделано за 4 года до ee смерти. Джефф Эллиот: «Эдит была недооцененным человеком с мятущейся душой. Она родилась в семье академиков, известных археологов и юристов, она была мыслящим, эксцентричным и необычным ребенком, у нее было 5 братьев и сестер. У Эдит были сильными артистические амбиции, которые так навсегда и остались нереализованными. Ее жизнь, по большей части, была разрушена алкоголем. Непереносимость алкоголя, в сочетании с пьющем мужем, требующим ее участия и внимания, привели к возникновению тяжелой депрессии и развитию паранойи».