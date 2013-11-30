*BOB* выступает в ночном клубе Marquee, Манхэттен, Нью-Йорк.
*BOB* с пуделем по кличке Кинозвезда у себя дома, Бруклин, Нью-Йорк.
*BOB* и пьяные французские моряки, желающие выразить ей свое восхищение, Манхэттен, Нью-Йорк.
*BOB* снимает декоративные накладки для сосков за кулисами клуба на Файр-Айленд, Нью-Йорк.
*BOB* в своей ванной после ночного выступления, Бруклин, Нью-Йорк.
*BOB* позирует для учащихся художественной школы в филиале Нью-Йоркской публичной библиотеки, Манхэттен, Нью-Йорк.
*BOB* возвращается домой после выступления, Бруклин, Нью-Йорк.
*BOB* в своей спальне готовится к шоу, Бруклин, Нью-Йорк
*BOB* и ее бойфренд Пит после шоу в клубе Slipper Room, Манхэттен, Нью-Йорк.
*ВОВ* за сценой.
*BOB* измеряет талию после того, как ей удалось похудеть на 45 фунтов.
Файр Айленд, Нью-Йорк.
Пит.
Парикмахерская в Нижнем Истсайде, Нью-Йорк.
В подвале галереи «Доллхаус», Нью-Йорк.
*BOB* возвращается домой. Бруклин, Нью-Йорк.