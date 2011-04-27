Тюрьма штата Калифорния в городе Блайс.
Федеральная тюрьма в городе Атланта, Джорджия.
Тюрьма в городе Карсон-Сити, Невада.
Тюрьма в городе Лукасвилль, Огайо.
Тюрьма в городе Ланкастер, Калифорния.
Тюрьма в городе Смирна, Дэлавер.
Тюрьма для смертников в городе Элмор, Алабама.
Женская тюрьма в городе Альбион, Нью-Йорк.
Женская тюрьма в городе Бойсе, Айдахо.
Частная тюрьма в городе Мериден, Миссисипи.
Тюрьма для смертников в городе Парчман, Миссисипи.
Тюрьма для смертников в городе Дир Лодж, Монтана.
Тюрьма для смертников в городе Грейди, Арканзас.
Тюрьма штата Калифорния в городе Авенал.
Тюрьма для смертников в городе Эддивиль, Кентукки.
Тюрьма штата Нью-Джерси в городе Кэмден.
Тюрьма штата Нью-Йорк в городе Кокссеки.
Тюрьма штата Нью-Йорк в городе Комсток.
Тюрьма штата Нью-Йорк в городе Фолсбург.
Тюрьма штата Нью-Йорк в городе Оберн.
Тюрьма штата Калифорния в городе Алберн.
Тюрьма для смертников в городе Дрейпер, Юта.
Тюрьма штата Техас в городе Хантвилль.